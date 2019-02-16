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Yoga olayında geri adım

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 18:26 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın girişimiyle, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) kanalıyla, “Ece Vahapoğlu ile Çocuk Yogası” etkinliğinin izni iptal edildi.İptal işlemleri Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın da girişimleriyle gerçekleşti.

Yoga olayında geri adım

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın girişimiyle, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) kanalıyla, “Ece Vahapoğlu ile Çocuk Yogası” etkinliğinin izni iptal edildi.
İptal işlemleri Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın da girişimleriyle gerçekleşti. Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgiye göre, MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü tarafından 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemini kapsayan ve öğrencilerin gönüllü katılım esası dikkate alınarak onay verilen "Ece Vahapoğlu ile Çocuk Yogası" etkinliğinin izni iptal edildi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:
"Milli Eğitim Bakanlığımızın çocuk yogası uygulamasını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Hinduizm kaynaklı ve Budizm ve Jainizm’de de çeşitli uygulamaları olan ve de ne ülke nüfusumuzun neredeyse tamamının inancı olan İslam dinimizde ne de binlerce yıllık kültürümüzde yeri olmayan bir uygulamanın gelecek nesillerimiz üzerinde olumsuz etkileri olabilecek bir şeydir. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Konu ile ilgili olarak yazının altında imzası olan Genel Müdürümüze tepkimi dile getiren mail yolladım. Hepimiz beşeriz. Hata yapabiliriz. Bu durum devlet yönetimi kademesinde olanlar için de geçerlidir. Hatayı kabul ederek hatadan vazgeçmek en büyük erdemdir. Konuyu Bakanımıza da ilettim. Kendisi gerekenin yapılacağını bildirdi. Milli Eğitim Bakanımıza hassasiyeti için teşekkür ediyorum" dedi.
Ece Vahapoğlu, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nden (YEĞİTEK) okullarda "çocuk yogası" etkinliği yapmak üzere izin istemiş ve öğrencilerin gönüllü katılımı esası şartıyla 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci dönemini kapsayan bir onay almıştı.

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