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Yoga yaparak meme kanserine dikkat çektiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 13:41 | Son Güncelleme

Mersin’in merkez Mezitli ilçesinde kadınlar, meme kanserine dikkat çekmek amacıyla pembe kıyafetleriyle yoga yaptı.Mezitli Belediyesi öncülüğünde, Mezitli Soroptimist Kulübü ve Hindistan Büyükelçiliği ile ’Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, kadınlara meme kanseri konusunda bilgiler verildi.

Yoga yaparak meme kanserine dikkat çektiler

Mersin’in merkez Mezitli ilçesinde kadınlar, meme kanserine dikkat çekmek amacıyla pembe kıyafetleriyle yoga yaptı.
Mezitli Belediyesi öncülüğünde, Mezitli Soroptimist Kulübü ve Hindistan Büyükelçiliği ile ’Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, kadınlara meme kanseri konusunda bilgiler verildi. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Dr. Arş. Gör. Nihal Çınar Özcan tarafından meme kanseri teşhis ve tedavisi konusunda bilgilendirme yapıldı. Kadınlar evlerinde nasıl kontrol yapacaklarını maket üzerine deneyerek öğrenme şansı da buldu.
Meme kanserine dikkat çekmek amacıyla pembe kıyafetler giyen kadınlar, yoga eğitmenleri Dr. Ayten Can, Dharma Yaşam Kulübünden Özlem Çetin, Duygu ile Yoga Kulübünden Duygu Ertan ve Hindistan Büyükelçiliğinden Ankit Tiwari eşliğinde yaklaşık 3 bin yıllık geçmişi bulunan tarihi Soli Pompeiopolis Antik Kenti’nde yoga yaptı. Yoğun ilgi gösterilen etkinlikte, kadınlar meraklı bakışlar arasında yoganın ilginç figürlerini sergiledi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, 1 saat boyunca nefes egzersizi ve meditasyon yapılarak dinginlik sağlandı.

"Kadınların yaşamını değiştirmek için fırsat oluşturmak istiyoruz"
Büyük beğeni kazanan etkinlikte konuşan Mezitli Soroptimist Kulübü Başkanı Aydan Dayı Kaymaz, meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekti. Soroptimist kulüplerinin kadınların yaşamlarını değiştirmek için fırsatlar oluşturmak amacıyla çalışma yaptığına dikkat çeken Kaymaz, “Kadınlar adına farkındalık oluşturmak için en önemli konulardan birisi olan meme kanserine dikkat çekmek amacıyla bu etkinliği düzenledik. Çünkü biliyoruz ki, erken teşhis hayat kurtarır. Bugün dünyada her 8 kadından birisi meme kanseri riski, her 36 kadından birisi de bu nedenle ölümle karşı karşıya kalma riskini taşımaktadır. Bu etkinliğimizle meme kanseriyle mücadele etmenin yollarına dikkat çekmek istiyoruz. Kadınlarımız ücretsiz olarak yapılan taramalarla meme kanseri riskini erken teşhisle en aza indirebilirler. Hep birlikte yoga yaparak bu tehlikeye karşı bir farkındalık oluşturmak istedik” dedi.

"Kanserle mücadelenin en iyi yolu erken teşhistir"
‘Korkma, farkında ol, geç kalma’ diyerek meme kanserine dikkat çekmek amacıyla hep birlikte yoga yaptıklarını belirten Mezitli Belediye Başkan Yardımcısı Nuran Kurtuluş ise “Çok iyi biliyoruz ki, kanserle mücadelenin en etkin yolu erken teşhis ve tedavidir. Mezitli Belediyesi olarak amacımız kadınlarımızın bilinçlenerek sağlık taramalarını düzenli yaptırmaları ve farkındalığın artırılmasıdır” ifadelerini kullandı.

"Mezitlililerin sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmesini istiyoruz"
Hastalıkların en büyük sebeplerinden birisinin psikolojik etkenler olduğunu ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, ilçede yaşayan herkesin sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmesi için çalışma yaptıklarını vurgulayarak, "Her yıl ekim ayında gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle meme kanserine dikkat çekiliyor. Etkinliğimizde kadınlarımız hem meme kanseri hakkında farkındalık oluşturma hem de yoganın sağlıklı yaşama etkilerini görme şansı buldu. Bizim tek ihtiyacımız olan şey sevgidir. Sevgisizliği çözmemiz gerekir. İşte bunun yollarından birisinin de insanı ruhen rahatlatan yoga olduğu gerçeğinden yola çıkarak yapılan nefes, meditasyon ve yoga duruşları sayesinde kişi kendini daha huzurlu, zinde ve sağlıklı hissediyor” diye konuştu.

Yoga yaparak meme kanserine dikkat çektiler

Yoga yaparak meme kanserine dikkat çektiler

Yoga yaparak meme kanserine dikkat çektiler

Yoga yaparak meme kanserine dikkat çektiler

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