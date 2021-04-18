Yoğun Bakım Derneği Başkanı Cinel: Çocuk hastalarımız artıyor

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, Türkiye koronavirüs vaka sayısının 60 bini geçtiği son dalgada genç hastaların hastaneye daha fazla doku tahribiyle geldiğini ve çocuk hasta sayısının da arttığını söyledi:

"Yoğun bakımlar alarm veriyor. Lütfen herkes artık bir adım geri dursun, seferberlik varmış gibi kurallara riayet etsin. 15 gündür kırmızı alarm çanları çalıyor. Yoğun bakımlar hastanelerin sigortasıdır, tamamen dolduğu an o sigortayı kaybedersiniz ve sistem kilitlenir."

Türkiye, salgının başından bu yana, vaka ve ağır hasta sayısında en yüksek sayılara ulaştı. Bu hafta vaka sayıları dört gün üst üste 60 binin üzerindeydi ve cumartesi günü 62 bin 606, ağır hasta sayısı ise 3 bin 240'a ulaştı.

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, artık çok daha genç yaşta hastaların kaybedilmeye başlandığını ve yoğun bakım ekiplerinin de ağır bir travmatik süreçle karşı karşıya kaldığını vurguladı. Demirören Haber Ajansı'na konuşan Prof. Dr. Cinel, "Bunun majör olarak üçüncü bir yukarı gidiş olduğunu düşündüğümüz zaman, birinci dalgada adeta bir seferberlik hali vardı ve vaka sayıları zirvede 13 bin 300'lerdeydi. Yoğun bakımlara yansıması da 1980 hasta oldu. İkinci yukarıya gidişte, vaka sayısı 33 bin 500, yoğun bakımlara yansıması ise 5 bin 970'lerde olmuştu. Biz, tam kapanmaya gitmeden, müthiş bir sağlık altyapısının yanında üstyapı diyebileceğimiz yoğun bakım ekiplerinin inanılmaz özverili mücadelesi ile bunun da üstünden gelmiştik ve ağır hasta sayılarımız 500'lere kadar inmişti. Fakat şimdi durum farklı. Yukarıya doğru gidiyoruz. Son 15 gündür kırmızı alarm çanlarının çaldığı açık ve net."