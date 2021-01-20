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Yoğun bakım doktoru 'Oh be' diyerek paylaştı, sosyal medyada olay oldu

20.01.2021 12:03 | Son Güncelleme:
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Yoğun bakım doktoru 'Oh be' diyerek paylaştı, sosyal medyada olay oldu

Koronavirüsle mücadelede vaka sayısındaki düşüşe paralel olarak yoğun bakım doluluk oranı da azalıyor. Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli bir yoğun bakım doktorunun "Oh be" ifadesiyle paylaştığı boş yoğun bakım ünitesi fotoğrafı sosyal medyada ilgi çekti.

Koronavirüsle mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Yaklaşık iki ay önce başlatılan kısıtlama önlemleri sonuç verdi ve 30 bini geçen vaka sayısı 6 binlere kadar geriledi.

Hastalığın tedavi sürecinin kritik noktaları olan yoğun bakım ünitelerinde de ciddi bir rahatlama var.

Aralık ayının ilk haftası yüzde 72'yi geçen yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranı da dün itibarıyla yüzde 60'ın altına çekildi.

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Çarpıcı gerilemenin yaşandığı illerden biri de Kocaeli. Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Yoğun Bakım Hekimi Deniz Heppekcan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf da oranları destekler nitelikte.

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Kasım ayı sonunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yüzde 76,9 olarak açıkladığı yoğun bakım doluluk oranı da yüzde 50'nin altına gerilemiş durumda.

Heppekcan'ın virüsle mücadelede yoğun geçen dönemin ardından "Oh be" diyerek paylaştığı fotoğraf çok sayıda beğeni aldı.

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UZMANLAR UYARIYOR

Ancak uzmanlar, düşen vaka sayısı ve yoğun bakım doluluk oranlarının vatandaşları rehavete sürüklememesi gerektiğini belirtiyor. Uzmanlara göre; temizlik, maske ve mesafe önlemlerinde gevşeme olması durumunda karanlık günlere dönüş çok kısa olabilir.

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