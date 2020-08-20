Yoğun Bakıma Alınan Rus Muhalif Siyasetçi Hakkında Zehirlendi İddiası

Rus muhalif siyasetçi Alexei Navalny, Sibirya’da yoğun bakıma alındı. Navalny’nin Sözcüsü yaptığı açıklamada muhalif siyasetçinin zehirlenmiş olabileceğini söyledi.

Navalny’nin Sözcüsü Kira Yarmysh, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Navalny’nin Sibirya’nın Tomsk şehrinden başkent Moskova’ya uçuşu sırasında fenalaştığını, sabahtan itibaren sadece bir bardak çay içtiğini dolayısıyla içeceğine birşey karıştırılmış olabileceğini öne sürdü.

Yarmysh “Alexei’nin çayına karıştırılan birşeyle zehirlendiğini düşünüyoruz. Sabah sadece bir bardak çay içti. Doktorlar zehirin sıcak içecekle daha hızlı kana karıştığını söylüyorlar. Şu an bilinci kapalı durumda” ifadelerini kullandı.

Hastanede yoğun bakıma alınan Navalny’nin solunum cihazına bağlandığı açıklandı.

Zehirlenme iddialarına ilişkin olarak testlerin yapılacağı belirtilirken polis de soruşturma başlattı.

Putin’e karşı söylemleriyle tanınan 44 yaşındaki Navalny daha önce Kremlin karşıtı protestoları organize ettiği gerekçesiyle hapiste de kalmıştı.