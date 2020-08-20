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Yoğun Bakıma Alınan Rus Muhalif Siyasetçi Hakkında Zehirlendi İddiası

20.08.2020 11:31 | Son Güncelleme

Rus muhalif siyasetçi Alexei Navalny, Sibirya’da yoğun bakıma alındı. Navalny’nin Sözcüsü yaptığı açıklamada muhalif siyasetçinin zehirlenmiş olabileceğini söyledi

Yoğun Bakıma Alınan Rus Muhalif Siyasetçi Hakkında Zehirlendi İddiası

Rus muhalif siyasetçi Alexei Navalny, Sibirya’da yoğun bakıma alındı. Navalny’nin Sözcüsü yaptığı açıklamada muhalif siyasetçinin zehirlenmiş olabileceğini söyledi.

Navalny’nin Sözcüsü Kira Yarmysh, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Navalny’nin Sibirya’nın Tomsk şehrinden başkent Moskova’ya uçuşu sırasında fenalaştığını, sabahtan itibaren sadece bir bardak çay içtiğini dolayısıyla içeceğine birşey karıştırılmış olabileceğini öne sürdü.

Yarmysh “Alexei’nin çayına karıştırılan birşeyle zehirlendiğini düşünüyoruz. Sabah sadece bir bardak çay içti. Doktorlar zehirin sıcak içecekle daha hızlı kana karıştığını söylüyorlar. Şu an bilinci kapalı durumda” ifadelerini kullandı.

Hastanede yoğun bakıma alınan Navalny’nin solunum cihazına bağlandığı açıklandı.

Zehirlenme iddialarına ilişkin olarak testlerin yapılacağı belirtilirken polis de soruşturma başlattı.

Putin’e karşı söylemleriyle tanınan 44 yaşındaki Navalny daha önce Kremlin karşıtı protestoları organize ettiği gerekçesiyle hapiste de kalmıştı.

Navalny özellikle ülkedeki yolsuzluklara yönelik söylemleri ve araştırmalarıyla biliniyor.

Navalny ve ekibi Rusya’da önümüzdeki ay yapılacak bölgesel seçimlere hazırlanıyorlardı.

Navalny’yle aynı uçakta bulunan Pavel Lebedev adlı bir yolcu da uçakta yaşananları sosyal medya hesabından paylaştı. Lebedev “Uçuşun başında Navalny tuvalete gitti ve uzun süre çıkmadı. Daha sonra kendisini kötü hissediyordu ve acı içerisinde bağırıyordu” ifadelerini kullandı.

Interfax Haber Ajansı, uçağa binmeden önce Navalny’nin çay içtiği kafenin güvenlik kameralarının incelemeye alındığını duyurdu.

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