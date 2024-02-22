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Yoğun bakıma alındığını söylemişti! Turabi'den yeni paylaşım

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
22.02.2024 10:17 | Son Güncelleme:
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Survivor'a sakatlığı sebebiyle veda eden Turabi apar topar yoğun bakıma alındığını söylemişti. Son durumu merak edilen Turabi son paylaşımıyla dikkat çekti.

Yoğun bakıma alındığını söylemişti! Turabi'den yeni paylaşım

Turabi Çamkıran, bir süredir sağlığı ile ilgili haberlerle gündeme geliyor. Sakatlığını gerekçe göstererek All Star'dan ayrılan Survivor Turabi apar topar yoğun bakıma alındığını yazınca sosyal medyada gündem olmuştu.

"Kırık, çıkık için geldik yoğun bakıma alındık! Ağır enfeksiyon kapmışım. Ciğer iflas etmek üzereymiş" açıklaması yapan Turabi yeni bir paylaşımda bulundu.

Ekran Alıntısı

Yarışmadan bir anını paylaşan Turabi "Evet arkadaşlar, üstümdekini çok sormuşsunuz; kem göz ve nazar" dedi.

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Turabi'nin paylaşım yaptığı için durumunun daha iyi olduğunu düşünen sosyal medya kullanıcıları "Turabi geri dön" demeyi de ihmal etmedi.

Youtube


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Anahtar Kelimeler:
turabi sosyal medya
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