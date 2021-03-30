HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yoğun bakımda korona tedavisi gören Irak uyruklu, 3. kattan atlayıp canına kıydı

Yoğun bakımda korona tedavisi gören Irak uyruklu, 3. kattan atlayıp canına kıydı

30.03.2021 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova Devlet Hastanesi’nde korona virüs tedavisi gören Irak uyruklu şahıs, 3.

1/

Yalova Devlet Hastanesi’nde korona virüs tedavisi gören Irak uyruklu şahıs, 3. kattan atlayarak intihar etti.
Olay bu sabah saat 07.30 sıralarına meydana geldi. Yoğun bakımda tedavi gören 61 yaşındaki Muhammed Khazaal Faysal, görevlilerin ilaçlarını verip odadan ayrılmasından sonra camı açarak kendini beton zemine bıraktı. Faysal, olay yerinde hayatını kaybetti. Faysal’ın na’şı hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, ölen şahsın korona haricinde diğer rahatsızlıklarının da bulunduğu öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Merve Boluğur hakkında olay iddia! Otelciler artık yaka silkti Merve Boluğur hakkında olay iddia! Otelciler artık yaka silkti
65 yaş üstüne sokağa çıkmak yasak mı?65 yaş üstüne sokağa çıkmak yasak mı?
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Marmaris'te iğrenç görüntü!

Marmaris'te iğrenç görüntü!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kürşat Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı

Kürşat Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı

Gelen isteği kabul etti, hayatı kabusa döndü

Gelen isteği kabul etti, hayatı kabusa döndü

Yatak odasında çekmiş! Patrondan çalışanına cinsel fotoğraf şoku

Yatak odasında çekmiş! Patrondan çalışanına cinsel fotoğraf şoku

Diğer Haberler

Turizm teşvik kanununda değişiklik teklifi Meclis'e sunuldu! 'Turizm işletmesi belgesi' alma zorunluluğu getiriliyor

Meclis'e sunuldu! Zorunlu oluyor

Necmettin Nursaçan kimdir kaç yaşında ve nereli? Necmettin Nursaçan korona mı oldu? İşte sağlık durumu

Necmettin Nursaçan koronavirüse yakalandı

İşten çıkarma yasağı ne zaman kalkacak? İşçi çıkarma yasağı kalkar mı?

İşten çıkarma yasağı ne zaman kalkacak?

Üniversiteler açılır mı? Üniversiteler yüz yüze eğitime ne zaman başlar?

Üniversiteler açılıyor mu?

Son Dakika! Bakan Varank'tan yerli 'sprey aşı' müjdesi

Salgını bitirebilecek 'spreyi aşı' ile ilgili müjde

Dehşete düşüren olay! Köpeğe tekme attığı için kendisini uyaran çifti darp etti

Dehşete düşüren olay! Köpeğe tekme attığı için kendisini uyaran çifti darp etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.