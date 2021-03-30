Yoğun bakımda korona tedavisi gören Irak uyruklu, 3. kattan atlayıp canına kıydı

Yalova Devlet Hastanesi’nde korona virüs tedavisi gören Irak uyruklu şahıs, 3. kattan atlayarak intihar etti.

Olay bu sabah saat 07.30 sıralarına meydana geldi. Yoğun bakımda tedavi gören 61 yaşındaki Muhammed Khazaal Faysal, görevlilerin ilaçlarını verip odadan ayrılmasından sonra camı açarak kendini beton zemine bıraktı. Faysal, olay yerinde hayatını kaybetti. Faysal’ın na’şı hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, ölen şahsın korona haricinde diğer rahatsızlıklarının da bulunduğu öğrenildi.

