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Yoğun bakımda ölen diş hekiminin cenazesi toprağa verilecek

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2019 12:39 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde geçirdiği trafik kazasında parçalı kırık oluşan sağ kolu, iddiaya göre hatalı müdahale nedeniyle kesildikten sonra yaklaşık bir yıldır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren diş hekimi Gamze Uğurlu Urhan'ın (49) cenazesi, toprağa verilmek üzere yakınları tarafından alındı.

Yoğun bakımda ölen diş hekiminin cenazesi toprağa verilecek

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde geçirdiği trafik kazasında parçalı kırık oluşan sağ kolu, iddiaya göre hatalı müdahale nedeniyle kesildikten sonra yaklaşık bir yıldır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren diş hekimi Gamze Uğurlu Urhan'ın (49) cenazesi, toprağa verilmek üzere yakınları tarafından alındı.
Alanya ilçesi Oba Mahallesi Metro Kavşağı'nda 12 Eylül 2018 tarihinde, diş hekimi Gamze Uğurlu Urhan'ın bulunduğu otomobile bir araç çarptı. Kaza sırasında arka koltukta oturan Urhan yaralandı. İlk müdahalesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde yapılan Gamze Uğurlu Urhan'ın sağ kolunda, omuz altında parçalı kırık olduğu, herhangi bir duyu kaybı ve dolaşım bozukluğu olmadığı belirlendi. Muayene sonrası kolu alçıya alınan Urhan, bir hafta sonra kontrole gelmesi söylenerek eve gönderildi.
KOLDAKİ ATARDAMAR KESİLDİ
Gamze Uğurlu Urhan'ın eşi TÜBİTAK'tan emekli Halis Urhan, bir gün sonra hastaneye giderek yeniden röntgen çekilmesini istedi. 14 Eylül'de Urhan'ın yeniden çekilen röntgeninde yanlış alçı nedeniyle kemiklerin kaydığı belirlendi ve ameliyat kararı verildi. 15 Eylül'de basit bir operasyon olacağı söylenerek Alanya Başkent Hastanesi'nde ameliyata alınan Gamze Uğurlu Urhan'ın kolundaki atardamar kesildi. Urhan'a 16 Eylül'de saat 12.00 sıralarında ikinci bir damar nakli gerçekleştirildi. Ancak nakil sonrasında kolda yoğun ödem tespit edildi. 27 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Urhan'ın enfeksiyon kaptığı ortaya çıktı. Bir çocuk annesi Urhan'ın 25 Ekim 2018'de sağ kolu dirsek altından kesildi.
Yaklaşık bir yıldır Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören Gamze Uğurlu Urhan, dün saat 11.30'da, girdiği septik şok nedeniyle bilincini kaybetti ve kalbi durdu. Doktorların müdahale ettiği Urhan, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
ALANYA'DA TOPRAĞA VERİLECEK
Diş hekimi Gamze Uğurlu Urhan'ın cenazesi, hastanedeki işlemlerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Burada yapılan otopsinin ardından Urhan'ın cenazesi yakınları tarafından alınarak toprağa verilmek üzere Alanya ilçesine götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Yoğun bakımda ölen diş hekiminin cenazesi toprağa verilecekYoğun bakımda ölen diş hekiminin cenazesi toprağa verilecek

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