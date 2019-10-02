HABER

Yoğun bakımda ölen diş hekiminin cenazesi toprağa verilecek

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2019 15:23 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde geçirdiği trafik kazasında parçalı kırık oluşan sağ kolu, iddiaya göre hatalı müdahale nedeniyle kesildikten sonra yaklaşık bir yıldır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren diş hekimi Gamze Uğurlu Urhan'ın (49) cenazesi, toprağa verilmek üzere yakınları tarafından alındı.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde geçirdiği trafik kazasında parçalı kırık oluşan sağ kolu, iddiaya göre hatalı müdahale nedeniyle kesildikten sonra yaklaşık bir yıldır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren diş hekimi Gamze Uğurlu Urhan'ın (49) cenazesi, toprağa verilmek üzere yakınları tarafından alındı.

Alanya ilçesi Oba Mahallesi Metro Kavşağı'nda 12 Eylül 2018 tarihinde, diş hekimi Gamze Uğurlu Urhan'ın bulunduğu otomobile bir araç çarptı. Kaza sırasında arka koltukta oturan Urhan yaralandı. İlk müdahalesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde yapılan Gamze Uğurlu Urhan'ın sağ kolunda, omuz altında parçalı kırık olduğu, herhangi bir duyu kaybı ve dolaşım bozukluğu olmadığı belirlendi. Muayene sonrası kolu alçıya alınan Urhan, bir hafta sonra kontrole gelmesi söylenerek eve gönderildi.

KOLDAKİ ATARDAMAR KESİLDİ

Gamze Uğurlu Urhan'ın eşi TÜBİTAK'tan emekli Halis Urhan, bir gün sonra hastaneye giderek yeniden röntgen çekilmesini istedi. 14 Eylül'de Urhan'ın yeniden çekilen röntgeninde yanlış alçı nedeniyle kemiklerin kaydığı belirlendi ve ameliyat kararı verildi. 15 Eylül'de basit bir operasyon olacağı söylenerek Alanya Başkent Hastanesi'nde ameliyata alınan Gamze Uğurlu Urhan'ın kolundaki atardamar kesildi. Urhan'a 16 Eylül'de saat 12.00 sıralarında ikinci bir damar nakli gerçekleştirildi. Ancak nakil sonrasında kolda yoğun ödem tespit edildi. 27 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Urhan'ın enfeksiyon kaptığı ortaya çıktı. Bir çocuk annesi Urhan'ın 25 Ekim 2018'de sağ kolu dirsek altından kesildi.

Yaklaşık bir yıldır Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören Gamze Uğurlu Urhan, dün saat 11.30'da, girdiği septik şok nedeniyle bilincini kaybetti ve kalbi durdu. Doktorların müdahale ettiği Urhan, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

ALANYA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Diş hekimi Gamze Uğurlu Urhan'ın cenazesi, hastanedeki işlemlerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Burada yapılan otopsinin ardından Urhan'ın cenazesi yakınları tarafından alınarak toprağa verilmek üzere Alanya ilçesine götürüldü.

Bu nasıl vicdansızlık!Bu nasıl vicdansızlık!
Gri listede aranan terörist etkisiz hale getirildiGri listede aranan terörist etkisiz hale getirildi
'Tütün sarma' cinayetinin şüphelisi, koltuk değneğiyle adliyeye götürüldü'Tütün sarma' cinayetinin şüphelisi, koltuk değneğiyle adliyeye götürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Esra Ersoy 'Çok namusluyum' diyerek soyundu

Esra Ersoy 'Çok namusluyum' diyerek soyundu

Faiz indirimine 2 firma daha katıldı

Faiz indirimine 2 firma daha katıldı

CHP'den 50+1 açıklaması: Yap bozla olacak şeyler değil

CHP'den 50+1 açıklaması: Yap bozla olacak şeyler değil

Sigara denetçileri geliyor!

Sigara denetçileri geliyor!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yurdun 3'üncü katından düşen liseli Tuana öldü

Liseli Tuana'nın feci ölümü

Cinsel istismar sonrası dünyaya gelen bebeğin ölümüyle ilgili yeni gelişme

İstismar sonrası bebek cesedinin gömülmesiyle ilgili yeni gelişme

Diş hekiminin ölümünde korkunç şüphe

Diş hekiminin ölümünde korkunç şüphe

Ağabeyinin cinsel istismarından hamile kaldı, aile şikayetçi olmadı

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Eyüpsultan'da vahşet! Tartıştığı eşinin boğazını falçatayla kesti!

'Eşimi öldürdüm şu adreste bulabilirsiniz'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.