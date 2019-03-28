HABER

Yoğun bakımda tecrübe önemli

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.03.2019 12:56 | Son Güncelleme

Her perşembe yapılan hekim buluşmaları kapsamında meslektaşlarına yoğun bakım ünitesiyle ilgili sunum yapan VM Medical Park Bursa Hastanesi Anestezi ve ReanimasyonUzmanı Uzm.

Yoğun bakımda tecrübe önemli

Her perşembe yapılan hekim buluşmaları kapsamında meslektaşlarına yoğun bakım ünitesiyle ilgili sunum yapan VM Medical Park Bursa Hastanesi Anestezi ve ReanimasyonUzmanı Uzm. Dr. Hünkar Şule Yazıcı, yoğun bakımda kabul kriterlerinin hayati önemde olduğunu söyledi.
Uzm. Dr. Yazıcı, “Yoğun bakım ünitesi, ciddi fizyolojik instabilitesi olan hastaların ileri teknik ve yapay hayat desteği ihtiyaçlarını karşılayan monitörizasyon, yani hastanın önemli değişkenlerini belli aralıklarla tekrarlayarak devamlı şekilde duyularımızı elektronik aygıtlar aracılığıyla ölçme ve bakım üniteleridir. Bütün kritik hastalara sağlanan hayat desteğiyle tedavi sürecinde çok büyük bir role sahiptir. Çok yönlü ekip çalışması ile ileri teknolojilerin kullanıldığı yoğun bakım ünitelerinin bakım düzeyi, tüm diğer bakım ünitelerinden daha fazladır. Yoğun bakım ünitelerinde kabul kararları da çok önemlidir. Hastanın özel durumuna ve hastalıklarına göre nasıl bir yoğun bakım süreci uygulanacağı belirlenmelidir” diye konuştu.
Hastaların yoğun bakım ünitesine alınma kararı kadar taburcu etme kararının da çok önemli olduğunun altını çizen Uzm. Dr. Hünkar Şule Yazıcı sözlerini şöyle sürdürdü:
“Yoğun bakım ünitelerinde tedaviye artık ihtiyacı olmayan hastaların belirlenmesi önemli. Fizyolojik durumu stabilize olan ve yoğun bakım ünitesinde monitorizasyon ve bakıma artık ihtiyacı olmayan hastalar taburcu edilmelidir. Fizyolojik durumu kötüleşen ancak aktif müdahale planlanmayan hastalar da daha düşük seviye bakım ünitelerine taburcu edilebilir. Yendioğandan itibaren bütün yaş gruplarında kritik hastalara en iyi hayat desteğinin sağlandığı yoğun bakım ünitelerinde tecrübeli hekim ve sağlık personeli kadrosunun olması da çok çok önemlidir”.

PARTNERÜnlü oyuncu paylaştı! Kızını gören şaşıp kaldıÜnlü oyuncu paylaştı! Kızını gören şaşıp kaldı
Günlük ortalama 53,8 gram yağ tüketiyoruzGünlük ortalama 53,8 gram yağ tüketiyoruz
Çocuk ve gençlerde sorunlu bilgisayar ve internet kullanımıÇocuk ve gençlerde sorunlu bilgisayar ve internet kullanımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Taşın içi kazıldı, hepsi ortaya çıktı! Müthiş keşif

Taşın içi kazıldı, hepsi ortaya çıktı! Müthiş keşif

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Fenerbahçeli futbolcudan Şenol Güneş sözleri

Fenerbahçeli futbolcudan Şenol Güneş sözleri

Ünlü fenomen patladı: Eski kocamla yatarsan...

Ünlü fenomen patladı: Eski kocamla yatarsan...

Binali Yıldırım: Ekonomik sıkıntıya rağmen...

Binali Yıldırım: Ekonomik sıkıntıya rağmen...

Türkiye, Fransa'da Cem Uzan'a açtığı davayı kaybetti

Türkiye, Fransa'da Cem Uzan'a açtığı davayı kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Hamilelikte kalça ağrısı olanlar dikkat!

Hamilelikte kalça ağrısı olanlar dikkat!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Nabız sayınız hastalık habercisi olabilir

Nabız sayınız hastalık habercisi olabilir

Yanık izi nasıl geçer?

Yanık izi nasıl geçer?

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlık Bakanı'ndan 'salgın' açıklaması

Sağlık Bakanı'ndan 'salgın' açıklaması

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor! Avrupa'nın en büyüğü...

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Sağlık Bakanı: 41 ilaçta arz sıkıntısı bu hafta son bulacak

Sağlık Bakanı'ndan 'ilaç' açıklaması

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Propolis tüketin

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

Bakan Selçuk duyurdu! SMA hastaları ilaçlarını bugünden itibaren alabilecek

İlaçlar bugünden itibaren alınabilecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.