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Yoğun bakımda tedavi gören Filiz Akın taburcu oldu

25.08.2021 20:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akciğerindeki ağrı nedeniyle hastaneye kaldırılıp, enfeksiyon teşhisi konulmasının ardından 3 gün yoğun bakımda kalan Filiz Akın, taburcu edildi.

Yoğun bakımda tedavi gören Filiz Akın taburcu oldu

Türk sinemasının usta ismi Filiz Akın, 21 Ağustos'ta akciğerinde yaşadığı ağrı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Vücudunda enfeksiyon tespit edilen Akın, tansiyon ve yüksek ateş şikayetleri üzerine 3 gün yoğun bakımda tedavi gördü. Tedavisinin ardından normal odaya alınan Akın, taburcu edilerek Bodrum'daki evine döndü.

"ÖLÜMDEN KIL PAYI KURTULDUM"

Sosyal medya hesabından sağlık durumu ile ilgili son gelişmeleri paylaşan Akın, şunları yazdı:

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"Bu kadar üst üste gelen yangın ve sel felaketlerindeki acılara yürek dayanmıyor ve hastalanma derecesinde etkileniyor insan' demiştim. Burada, ikinci kere Bodrum'daki hastaneye getirilmişim.

Tansiyon tehlikeli derecede düşük, ateş 42. Sepsis'e karşı mücadelede ölümden kıl payı kurtaranlara, koronavirüs kadar ölümcül olan, baştan ayağa kadar iltihapla kişiyi ele geçirerek, yok eden bakteriden daha hızlı bir şekilde tedavi yüklemesi yapan başta Doç. Dr. Bülent Yardımcı, Kardiyolog Dr. Nejat Sönmez'e, yoğun bakım melekleri Banu, Arzum, kritik durumda tedavim için dikkatle yanımdan neredeyse ayrılmayan Acil Servis hemşirelerine, merak eden, iyileşme dilekleri ve dualarını yollayan sizlere çok teşekkür ederim."

Yoğun bakıma kaldırılan Filiz Akın hastaneden ilk görüntülerini paylaştıYoğun bakıma kaldırılan Filiz Akın hastaneden ilk görüntülerini paylaştı

MİDESİNE TÜP TAKILDI

Öte yandan midesine tüp takıldığını da belirten Akın, tedavisine bir süre evde devam edileceğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Bodrum Filiz Akın
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