Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor! Kahreden kaza öncesi son mesaj: Yorgunum artık

İstanbul Esenyurt Haramidere Caddesi'nde geçen salı günü saat 20.30 sıralarında, Avcılar'dan Beylikdüzü yönüne hızla giderken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil Aleyna Nur Gökçe'ye çarpmıştı. Ağır yaralanan Gökçe, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Genç kızın yakınları, 5 ay önce yine alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine el konulmasına rağmen S.H.'nin (35) adli kontrolle serbest kalması kararına tepki göstermişti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ailenin avukatı Osman Yeşil, Büyükçekmece Adliyesi'ne giderek şüphelinin tutuksuz yargılanma kararına itiraz etti. Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı da hazırladığı itiraz dosyasını Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk ederken, 5 ay önce alkollü araç kullanma suçundan sürücü belgesi alınan S.H. için tutuklama kararı verildi. Karar üzerine dün gece S.H. yakalanarak, Büyükçekmece Yunus Emre Şehit Kenan Kumaş Polis Merkezi'ne götürüldü. Şüpheli Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

"UYKUYLA DİNLENEMEYECEK KADAR YORGUNUM''

Bu arada halen yoğun bakımda ölüm ile yaşam arasında mücadele veren Aleyna Nur Gökçe'nin olaydan birkaç saniye önce yazıp sosyal medya hesabından paylaştığı tweet'te "Uykuyla dinlenemeyecek kadar yorgunum artık" diye yazdığı görüldü.

(DHA)

