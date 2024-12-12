Yoğun bakımda yatan hastaya eziyet etmişlerdi! 7 hemşireye yönelik iddianame tamamlandı

Ataşehir'deki bir özel hastanede yoğun bakımda yatan yaşlı bir kadına eziyet edilirken 2021 yılında kaydedilen ve 2022 yılının Ekim ayında ortaya çıkan görüntüler, sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Dönemin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, "Bugün medyada paylaşılan, İstanbul’da bir özel hastanede önceden kaydedildiği anlaşılan kabul edilemez görüntüler üzerine derhal Sağlık Bakanlığı Müfettişlerini görevlendirdim. Duruma vaziyet edildi. Başsavcılığımız adli işlemleri başlattı. Suçlular kesinlikle cezasını çekecek" mesajını paylaşarak olaya tepki göstermişti.

Görüntüler üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında aralarında görüntüyü kaydeden M.Y. ve yaşlı kadının yüzüne para atarak eziyet eden A.E.'nin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. 6 Ekim 2022'de adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen şüphelilerden yaşlı hastanın üzerine para koyan A.E.'nin de arasında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi. 6 Ekim 2022'de tutuklanan 4 şüpheli, 28 Aralık 2022'de Anadolu Sulh Ceza Hakimliğince yapılan tutukluluk incelemesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

VİDYO İNCELEMESİ İDDİANAMEDE

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak olayla ilgili 7 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede şüphelilerin hastanede görev yaptıkları esnada yoğun bakım ünitesinde yatan mağdur Nermin Zeren'e yönelik sistematik biçimde hakaretamiz ve aşağılayıcı davranışlarda bulunmak suretiyle eziyet ettikleri ve mağdurun kişisel verilerini hukuka aykırı olarak ele geçirdikleri belirtildi. 5 Ekim 2022 tarihinde Ataşehir Polis Merkezi'nde düzenlenen vidyo incelemesi de iddianamede yer aldı. Vidyo kaydının hastane ortamında bir odada başladığı, kamera açısında sedyede yatan yaşlı bir kadının olduğu, sedyenin sağ ve sol yanında 2 erkek şahsın göründüğü, kamera açısında odanın geri kalan kısmının tam olarak görünmediği, videoyu çeken şahsın sedyede yatan Nermin Zeren’e yaklaştığı, cerrahi maske bulunan şahsın, sedyede yatan Nermin Zeren’in yüzüne elindeki paraya benzeyen kağıt parçalarını sürerek ‘Ne diyon ya, al al paraları al’ diyerek paraları Zeren’in yüzüne saçtığı ve ‘Para bende şöhret bende, hey yavrum hey, alsana kız paraları’ dediği yer aldı.

SES KAYITLARI KAN DONDURDU

İddianamede şüpheli A.E.'nin emniyette alınan ifadesine yer verildi, “Videoda bir ara görüntüye giren şahıs, yine o dönem hastanede çalışan E.Ö.'dür. Nermin Zeren'le konuşan kadın şahsın da duyduğum kadarı ile İ.A.E.'dir. Vidyonun görüntüsünü çeken kişinin kim olduğunu bilmiyorum. Video çekilirken kimin ve ne amaçla çektiğini bilmiyorum. Nermin Zeren'le aramızda geçen böbrek ile alakalı konuşma, şakalaşmadan ibarettir. Bizden daha fazla bir para isteyince spontane gelişen bir olay oldu. Kendisiyle şakalaşmak istedik. Kendisine işkence ya da kötü muamele yapmak gibi bir niyetimiz asla olmamıştır" dedi. İddianamede yer alan ve incelenen videoda tespit edilen ses kayıtlarıyla eşleşen şüpheli İ.K., mağdureye küfür ederek, "Nermin kimin kocasıyla geziyordun? Beşiktaş’ta el ele haberin bile yok terbiyesizlik yapmaya utanmıyor musun? Milletin kocasıyla orda burada geziyorsun. Ayıp diye bir şey var. Hiç hoş değil bu yaptıkların. Seni yabancı telefon numarasıyla mı aradı? Niye gidiyorsun arıyor? Seni her arayana gidiyor musun böyle? Sen aradın he, fit fit yandın değil mi? Yandın, senin yüzünden boşandılar haberin var mı? Boşanmışlar senin yüzünden. Kadının kocasıyla geziyorsun sokaklarda. Senin kocan, benim kocam ne fark eder. Böyle şeylerin lafımı olur aramızda. Sen de benim kocamla takılabilirsin. İstersen al kocamı Beşiktaş’a git gezin tozun’ ifadeleri yer aldı. İ.A.E.'nin ses kayıtlarında ise, "Nermin ne yapıyorsun? Paralarını almış. Ben mi alayım? Kadının paralarını ver. Vermiyor Nermin. Kızım, küfür etsene, paraları istesene" şeklindeki ifadelerle mağdura eziyet ettiği yer aldı. Şüpheli A.E.'nin de elinde bulunan banknotları, mağdur Zeren'in yüzüne attığı iddianame de kaydedildi.

‘SAĞ BÖBREĞİNE YETMEZ Mİ BU PARALAR’

İddianamede Nermin Zeren’in yüzüne paraları attığı anlaşılan şüpheli A.E.'nin ise vidyoda, “Ne diyon ya, al paraları al. Para bende şöhret bende. Alsana kız paraları. 2 milyon dolar bırakıyorum yarın 4 milyon dolar olarak geri alacağım. Anlaştık mı? Al paralar paralar, bu paraları sana niye veriyorum biliyor musun? Çünkü senin sağ böbreğini alıcam. Paralar sağ böbreğinin karşılığı. Al hadi başlıyoruz, elini çek. Ameliyata başladık. Sağ böbreğine yetmez mi bu paralar. Bana sağ böbrek lazım. Paralar paralar, seni parayla serinletiyorum" ifadelerini kullandığı belirlendiğine yer verildi. Şüpheli E.Ö.'nün de mağdurun böbreğini kastederek, "Ver, kurtul. Yapacak bir şey yok" dediği aktarılan iddianamede, zanlının bu şekilde mağduru korku ve paniğe sevk ettiği belirtildi. Şüpheli M.Y.'nin cep telefonu incelemesinde, mağdur Nermin Zeren’in kişisel verisi olan hastane yoğun bakımındaki görüntülerinin yer aldığı vidyo tespit edildi. Zeren'e hakaret ve eziyet edenlerin görüntüsünü çeken N.K. ve M.C.S. ise kişisel veri sayılan mağdurun görüntüsünü kayda aldıklarının anlaşıldığı belirtildi.

EZİYET VE KİŞİSEL VERİLERİ YAYMA SUÇU

İddianamede, şüpheliler A.E., E.Ö., İ.K. ve İ.A.E.'nin ‘Beden bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan mağdura karşı eziyet’ suçundan 3'er yıldan 8'er yıla kadar hapisle cezalandırılması, diğer şüpheliler M.C.S., N.K. ve M.Y.'nin ise ‘Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma’ suçundan 3'er yıldan 6'şar yıla kadar hapse çarptırılması talep edildi. Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere Anadolu Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

(DHA)

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır