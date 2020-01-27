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Yoğun bakımdaki Ata'nın giyemediği kıyafetleri depremzedelere gönderdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 11:46 | Son Güncelleme

ANTALYA'da doğuştan epilepsi ve mikrosefali teşhisi konulup, 3 ay ömür biçilmesine rağmen 2 yaşını dolduran Ata Özdemir'in kıyafetleri depremzede çocuklar için Elazığ'a gönderildi.

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da doğuştan epilepsi ve mikrosefali teşhisi konulup, 3 ay ömür biçilmesine rağmen 2 yaşını dolduran Ata Özdemir'in kıyafetleri depremzede çocuklar için Elazığ'a gönderildi.
Antalya'da oturan turizmci Tarık ve Ceylan Özdemir çifti, 2017 yılı Aralık ayında ilk çocukları Ata'yı kucağına aldı. Birinci ayında bebeklerinin hareketlerinde anormallikler gözlemleyen Özdemir çifti, Ata'yı doğumun gerçekleştiği özel hastaneye muayaneye götürdü. Doktorlar Ata'yı sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, evine gönderdi. Ancak içi bir türlü rahat etmeyen aile bu kez Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin yolunu tuttu. Buradaki muayenede minik Ata'ya, epilepsi ve tedavisi bulunmayan mikrosefali (baş küçüklüğü) hastalığı teşhisi konuldu. Bebeğin yalnızca 3 ay yaşayabileceği söylendi.
Aile, özel hastane hakkında doğumda ihmal olduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Bu sürede defalarca nöbet geçiren minik Ata, 7 kez yoğun bakıma alındı. Ata'yı yalnız bırakmak istemeyen anne Ceylan Özdemir işinden ayrıldı. Geçirdiği nöbetler nedeniyle hastalığı ilerleyen Ata, görme, duyma ve yutkunma yetilerini yitirdi. Ağızdan pipetle beslenen Ata, 2 yaşını doldurdu. Durumu kritik olan minik Ata, halen yoğum bakımda tutuluyor.
Hukuki süreç devam ederken, baba Tarık Özdemir, zor günler geçirdiklerini ifade etti. Doğumdan önce kendilerine bilgi verilseydi hazırlıklı olacaklarını anlatan baba Özdemir, “Çocuğumuzun beyinciğinin olmadığını öğrendik. Çocuğum göremiyor, duyamıyor ve yutkunamıyor. 1,5 aylıkken öğrendik, çok ağır rahatsızlığı olduğunu. Hastaneyle davalığız. Kimse bize çocuğumuzun durumuyla ilgili doğmadan önce bilgi vermedi" dedi.
2 yıldır Ata'nın kıyafetlerini sakladıklarını ve kimseye vermediklerini belirten anne Ceylan Özdemir, “Ata'nın çok sayıda kıyafeti var. Saklamıştık, kimseye vermedik. Ancak Elazığ'daki depremden sonra kıyafetleri, depremzede çocuklar, bebekler giyinebilsin diye oraya gönderiyorum" diye konuştu.

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