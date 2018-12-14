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Yoğun bakımdaki kızını ziyaret eden anneye, dönüşte otomobil çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.12.2018 22:51 | Son Güncelleme

UŞAK'ta, 4 ay önce trafik kazası geçiren ve yoğun bakımda olan kızı Sevda Aktürk'ü hastanede ziyarete eden Bedia Demir (47), yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Yoğun bakımdaki kızını ziyaret eden anneye, dönüşte otomobil çarptı

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- UŞAK'ta, 4 ay önce trafik kazası geçiren ve yoğun bakımda olan kızı Sevda Aktürk'ü hastanede ziyarete eden Bedia Demir (47), yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında D-300 yolu üzerindeki Şehit Mehmet Bozkuş köprülü kavşağı yakınlarında meydana geldi. Bedia Demir, yaklaşık 4 ay önce trafik kazası geçiren ve Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki Yoğun Bakım Ünitesi'nde yaşam mücadelesi veren kızı Sevda Aktürk'ü ziyarete gitti. Eve dönerken yolun karşısına geçmeye çalışan Demir'e, Deniz Yavuz (27) yönetimindeki 64 AAK 499 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 10 metre ileri savrulan Demir, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Demir, özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Bedia Demir'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Yoğun bakımdaki kızını ziyaret eden anneye, dönüşte otomobil çarptı

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