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Yoğun bakımdaki şakalaşma faciayla bitmişti! 5 hastanın daha ölümünden sorumlu tutuluyor

17.03.2022 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bir hastanede yaşanan skandal olayda biyomedikal teknikeri Fatih K. ile hemşire arasındaki şakalaşma, yoğun bakımdaki hastaları nefessiz bırakmış, içlerinden biri ise hayatını kaybetmişti. Korkunç olayın yankıları günlerce sürerken, yeni bir detay daha ortaya çıktı. Biyomedikal teknikeri Fatih K.’nin, yoğun bakımda hayatını kaybeden 5 hastanın daha ölümünden sorumlu olabileceği öğrenildi.

Yoğun bakımdaki şakalaşma faciayla bitmişti! 5 hastanın daha ölümünden sorumlu tutuluyor

İstanbul Şişli'de bulunan bir hastanede yaşan skandal olayda, yoğun bakımda görevli biyomedikal teknikeri Fatih K. ile hemşirenin "kalem" şakalaşması faciaya neden olmuş, yoğun bakımdaki bir hasta hayatını kaybetmişti. Gelen yeni bilgilere göre yoğun bakımdaki skandal sadece bu olmayabilir. Oksijen vanasını kapatıp hastanın ölümüne yol açan biyomedikal teknikerinin, hayatını kaybeden 5 hastanın daha ölümünden sorumlu olup olmadığı araştırılıyor. İşte hastanedeki korkunç olayda yeni detay...

İstanbul'da bir hastanede yoğun bakımda görevli biyomedikal teknikeri ve hemşire arasındaki kalem şakalaşması sonucu 56 yaşındaki Yusuf Sanin'in ölümüyle sonuçlanan olayda yeni bir gelişme yaşandı.

Hemşire Ekrem K., bir evrak imzalamak için biyomedikal teknikeri Fatih K.'nin (35) cebindeki kalemi aldı. Kalem inatlaşması sürerken, "Kalemi getir yoksa yoğun bakım ünitesinin oksijen bağlantısını keserim" diyen Fatih K. dediğini yaptı ve oksijen vanasını kapattı.

FKA

HASTALAR HAVASIZ KALDI, ALARM ÇALDI

Skandal olayda, yoğun bakımda bulunan hastalar havasız kaldı, hastanenin alarmı çalmaya başladı. Hastane yönetiminin tespitlerine göre, olay günü Fatih K.'nin, 16.34'te yoğun bakıma giriş yaptığı, 16.40 sıralarında yoğun bakım ünitesini besleyen oksijen vanalarından birini kapattığı belirlendi. Bu esnada yoğun bakımdaki 5 hastanın oksijen desteği aldığı ve oksijen vanalarının kapanması sonucu görevlilerin seyyar oksijen tüpleriyle hastaları tedavi etmeye çalıştığı tespit edildi. Akılalmaz olay sonucu Yusuf Sanin hayatını kaybetti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sanin'in ölümüne neden olan tekniker hakkında, "Bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan dava açtı.

ÖLEN DİĞER 5 HASTADAN SORUMLU MU?

Faciayla sonuçlanan olay sonrası yargılama başlarken İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, Fatih K.'nin şakayla başlayan eyleminin sonunda gerçekleşen ölüm olayının neticesini bilecek durumda olduğu, sonucun gerçekleşeceğini ön görebileceği, sonucun öngörülmesine rağmen eylemin gerçekleştirilmesinin "Olası kastla" öldürme suçunu oluşturduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verdi. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen dosyada, Fatih K.'nin oksijen vanasını kapatması nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören 5 hastanın daha olaydan etkilenip öldüğü ortaya çıktı. Hayatını kaybeden diğer hastalara otopsi işlemi yapılamadığı ve bu nedenle diğer hastaların ölmesi arasındaki illiyet bağının varlığının tespit edilemediği ve sorumlu olup olamayacağının heyetçe tartışılması gerektiği kaydedildi.

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