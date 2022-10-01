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  4. Yoğun bakımdan çıkan Rahime: Mezarlığa götürüp başıma taşla vurdu

Yoğun bakımdan çıkan Rahime: Mezarlığa götürüp başıma taşla vurdu

01.10.2022 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de erkek arkadaşı Hasan Sevinçer tarafından feci şekilde dövülen ve 4 gündür yoğun bakımda yatan Rahime Edis, yoğun bakımdan çıktıktan sonra yaşadığı dehşeti anlattı. Edis, "Döve döve mezarlığa götürdü. Orada kaçmaya çalıştım ancak başaramadım. Kafama taşla vurdu" dedi. Gözaltına alınan Sevinçer ile arkadaşı Mustafa Göker tutuklandı.

Yoğun bakımdan çıkan Rahime: Mezarlığa götürüp başıma taşla vurdu

Olay, 26 Eylül'de Mersin'in Silifke ilçesi İncekum Sahili'nde meydana geldi. Rahime Edis ve erkek arkadaşı Hasan Sevinçer ile Mustafa Göker, sahilde vakit geçirdi. Akşam saatlerinde iddiaya göre, Sevinçer ile Edis arasında kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sırasında Sevinçer, Edis'e araçtaki krikoyla vurup yumrukladı, yanında getirdiği bıçakla da zarar verdi.

Hasan Sevinçer, arkadaşı Mustafa Göker ile birlikte Rahime Edis'i araca bindirerek evine getirdi. Kızını kanlar içinde gören Rahime Edis'in annesi, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Edis, sağlık görevlilerince ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan Sevinçer ve Mustafa Göker, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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MEZARLIĞA GÖTÜRÜP DÖVMÜŞLER

5 gündür yoğun bakımda tedavisi süren Rahime Edis, hayati tehlikeyi atlattı. Bilinci yerine gelen Edis, yaşadıklarını anlattı. Edis, "İncekum’dan arabayla aldılar beni. Döve döve mezarlığa götürdü. Orada kaçmaya çalıştım ancak başaramadım. Kafama taşla vurdu" dedi.

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(DHA)

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Mersin
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