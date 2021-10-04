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  4. Yoğun bakımdayken baba olmuştu! Tüfekle vurulan bekçi, 81 gün sonra şehit oldu

Yoğun bakımdayken baba olmuştu! Tüfekle vurulan bekçi, 81 gün sonra şehit oldu

04.10.2021 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da, silahlı kavga ihbarı üzerine gittikleri mahallede üzerlerine pompalı tüfekle ateş açılan bekçilerden Gökçen Koşal’ın şehit olduğu saldırıda yaralanan Fırat Doğan (30) da tedavi gördüğü hastanede 81 gün sonra yaşam savaşını kaybetti. Fırat Doğan yoğun bakımda tedavi gördüğü sırada eşi Nesibe Doğan'ın 27 Temmuz'da Yağız Alp ismini verdikleri bebeğini dünyaya getirdiği öğrenildi.

Süleymanpaşa ilçesi Karadeniz Mahallesi'nde, 14 Temmuz gecesi, silahlı kavga ihbarına giden bekçiler Gökçen Koşal ile Fırat Doğan'a, Necip Sevil tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Silahlı saldırıda Koşal şehit olurken, Fırat Doğan ise yaralandı. Tekirdağ Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin ardından İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Doğan, dün saat 22.30 sıralarında, yaşam savaşını kaybetti.

Doğan'ın cenazesi, bugün Tekirdağ Rüstempaşa Camii'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

YOĞUN BAKIMDAYKEN BABA OLDU

Bu arada, bekçi Fırat Doğan yoğun bakımda tedavi gördüğü sırada eşi Nesibe Doğan 27 Temmuz'da Yağız Alp ismini verdikleri bebeğini dünyaya getirmişti.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
şehit bekçi Tekirdağ
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