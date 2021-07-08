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  4. Yoğun ilgi gördü! Tokyo’daki 3 boyutlu dev kedi gerçeğini aratmıyor

Yoğun ilgi gördü! Tokyo’daki 3 boyutlu dev kedi gerçeğini aratmıyor

08.07.2021 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya’nın başkenti Tokyo’ya kurulan bir dev ekrandan şehri selamlayan 3 boyutlu dev kedi, ilgi odağı oldu.

Japonya’nın başkenti Tokyo’nun en işlek eğlence ve iş merkezlerinden biri olan Shinjuku’ya kurulan 3 boyutlu dev ekrandan şehri selamlayan kedi, yoğun ilgi gördü.

Reklam panolarının arasına yerleştirilen kavisli dev ekranda gösterilen ve miyavlayarak dikkatleri üzerine çeken dev kedi, marifetleri ile gerçeğini aratmadı.

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SOKAKTAKİLERE MİYAVLIYOR

İlk yayın başladığında uyandığı görülen kedinin akşamüstü ayakta durup sokaktakilere miyavlaması dikkat çekerken, akşamları ise uzanarak kafasını patilerinin üzerine koyduğu görüldü.

Videosu sosyal medya platformlarında birçok kişi tarafından paylaşılan "Shinjuku Kedisi", 12 Temmuz’a kadar resmen yayına başlayacak olsa da geçtiğimiz aydan bu yana test yayınlarının sürdüğü öğrenildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tokyo Japonya
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