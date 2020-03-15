Yoğun ilgi görüyor, gören fotoğraf çektiriyor! Sosyal medyaya 'Keloğlan' damgası

Kentte 'Malatyalı Keloğlan' olarak bilinen Barlas Bayram, vatandaşların dikkatini çektiğini belirterek, "Keloğlan ile şöyle tanıştım; 5 yıl önce tiyatro oyunumuz vardı, bu karakteri canlandıracak arkadaşımız hastalanınca, sahneye çıkamadı. Hocamız da 'sen oynar mısın?' dedi. Kabul edince hoca saçlarımı kazıtmaya gönderdi. Gittim saçımı kazıttım, ben bile aynada kendime baktığımda Keloğlan'a benzediğimi fark ettim" dedi.

Sosyal medyada paylaştığı fotoğrafların ilgi gördüğünü anlatan Bayram, "1 milyona kadar videolarım izlendi. Takipçilerim yükseldi, çok güzel yorumlar geldi. 'Çizgi filmdekine de gerçek hayattakine de inanılmaz benziyorsun' diyorlardı. Bugün de vatandaşların içerisine çıktım ve çok güzel, tarif edilemez bir duygu. Yanıma gelip fotoğraf çektirenler oluyor. Çok güzel ve gurur verici bence" dedi. Bayram, en büyük isteğinin ise Keloğlan karakterini canlandıracağı bir dizi veya film projesinde yer almak olduğunu sözlerine ekledi.