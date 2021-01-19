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Yoğun kar yağışı sebebiyle mahsur kalan 10 tır kurtarıldı

19.01.2021 04:05 | Son Güncelleme:
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Mersin’in Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı sebebiyle mahsur kalan üzeri mermer yüklü 10 tır, yaklaşık 3.5 saat süren çalışmayla kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre Toros Dağları üzerinde ilçeye bağlı bin 500 rakımlı Tozlu Mahallesindeki bir mermer ocağında yoğun kar yağışı nedeniyle üzeri mermer yüklü 10 tır mahsur kaldı.

Mersin’in Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı sebebiyle mahsur kalan üzeri mermer yüklü 10 tır, yaklaşık 3.5 saat süren çalışmayla kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre Toros Dağları üzerinde ilçeye bağlı bin 500 rakımlı Tozlu Mahallesindeki bir mermer ocağında yoğun kar yağışı nedeniyle üzeri mermer yüklü 10 tır mahsur kaldı. Şoförlerin yardım isteğiyle birlikte Mersin Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin iş makinalarıyla yürüttüğü yaklaşık 3.5 saat süren çalışmanın ardından maden ocağına ulaştı. Kar küreme ve tuzlama çalışmasının ardından ekiplerinde yardımıyla şoförler tırlarıyla yeniden yola koyuldu.

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