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Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Sivas-Malatya karayolu ulaşıma kapatıldı

30.01.2021 23:55 | Son Güncelleme:
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Sivas’ta akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Sivas-Malatya karayolu ulaşıma kapatıldı.Sivas’ta akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi.

Sivas’ta akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Sivas-Malatya karayolu ulaşıma kapatıldı.
Sivas’ta akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Sivas-Malatya karayolu Ulaş ilçesinde tipi nedeniyle görüş mesafesi 1 metreye kadar düştü. Araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. Sivas-Malatya karayolu Ulaş ilçesi girişinden itibaren ulaşıma kapatıldı. Karayolunun kapatılmasıyla tır sürücüleri araçlarını ilçe girişinde park etti. Polis ekipleri tarafından ise araç geçişine izin verilmiyor.

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