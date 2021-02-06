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Yoğun kış şartlarında Mehmetçik görevinin başında

06.02.2021 11:45 | Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı, bir üs bölgesinde görev yapan Mehmetçiklerin kar fırtınası altında görevlerini yerine getirmeye çalıştığı görüntüleri paylaştı.Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden, “Eksi 30 derecede 3 bin metre yükseklikteki geçici bir üs bölgemizde yaşam” başlığıyla bir video paylaştı.Bakanlık tarafından paylaşılan görüntülerde, bir üs bölgesinde görev yapan Mehmetçiğin kar fırtınasına yakalandığı görülürken, Mehmetçiğin zorlu kış şartlarında dahi görevini yerine getirdiği dikkat çekti.

Milli Savunma Bakanlığı, bir üs bölgesinde görev yapan Mehmetçiklerin kar fırtınası altında görevlerini yerine getirmeye çalıştığı görüntüleri paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden, “Eksi 30 derecede 3 bin metre yükseklikteki geçici bir üs bölgemizde yaşam” başlığıyla bir video paylaştı.
Bakanlık tarafından paylaşılan görüntülerde, bir üs bölgesinde görev yapan Mehmetçiğin kar fırtınasına yakalandığı görülürken, Mehmetçiğin zorlu kış şartlarında dahi görevini yerine getirdiği dikkat çekti. Bakanlıktan görüntülerle beraber paylaşılan notta, “Eksi 30 derecede 3 bin metre yükseklikteki geçici bir üs bölgemizde yaşam. Kar fırtınası sırasında olan fedakarlığın, kahramanlığın, cesaretin ve mücadelenin mevcut’’ ifadeleri kullanıldı.

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