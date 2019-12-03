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Yoğun saldırılar nedeniyle İdlib'de eğitime ara verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 17:02 | Son Güncelleme

Yoğun saldırılar nedeniyle İdlib'de eğitime ara verildi

İDLİB (AA) - Beşşar Esed rejiminin ve destekçisi Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki sivil yerleşimlere hava saldırıları sürüyor. Saldırılar nedeniyle bazı okullarda eğitime ara verildi.

Muhaliflere ait uçak gözlemevinin paylaştığı bilgilere göre, Rusya savaş uçakları, Kefrenbil beldesi ile Kefersecne köyüne hava saldırısı düzenledi.

Esed rejimine ait savaş uçakları da İdlib'in güneyinde Kefrenbil ilçesi, Keferruma beldesi, Maarzite, Hassane, Muka, Marrıthırme, Sırman, Semke, Fervan, Şeyh Sindiyan, Ganiye, Um Tine ve Meraand köylerine saldırdı.

Marratinnuman ve Serakib ilçeleri ile kırsalındaki okullarda eğitime ara verildi.

Rusya'nın dün İdlib kent merkezindeki cezaevine düzenlediği hava saldırısında biri mahkum, 3'ü mahkum yakını toplam 4 sivil hayatını kaybetmişti.

Esed rejiminin Serakib ve Marrtinnuman ilçesindeki pazar yerlerine düzenlediği hava saldırılarında da 13 sivil yaşamını yitirmişti.

Ekim ayı başından bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Esed rejimi askerleri, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rusya'nın saldırılarında yaklaşık 62 bin sivil yerlerinden edildi.

Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu bölgelerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son bir yılda 1 milyonu aştı.

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İdlib okullar saldırı

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