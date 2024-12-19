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Yoğun sis etkisini artırdı! İstanbul ve Çanakkale boğazında gemi trafiği askıya alındı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
19.12.2024 07:56
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İstanbul ve Çanakkale’de yoğun sis nedeniyle boğaz trafikleri, çift yönlü olarak durduruldu. Kararı Ulaştırma Bakanlığı duyurdu.

Yoğun sis etkisini artırdı! İstanbul ve Çanakkale boğazında gemi trafiği askıya alındı

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 02.05 itibarıyla boğazda gemi trafiği çift yönlü olarak geçici süre ile durduruldu.

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Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, boğaza giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde beklemeye başladı.

FERİBOT SEFERLERİ DE DURDURULDU

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

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Boğazda etkili olan sis nedeniyle Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir arasındaki feribot seferleri geçici olarak durduruldu.

İSTANBUL'DA DA SİS ETKİLİ

Ulaştırma Bakanlığı sis nedeniyle İstanbul boğazının da gemi trafiğinin çift yönlü askıya alındığını duyurdu.

Anahtar Kelimeler:
Çanakkale İstanbul gemi boğaz feribot sis
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