HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yoğun sis kazaya neden oldu

Yoğun sis kazaya neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2020 12:02 | Son Güncelleme

Eskişehir-Sarıcakaya yolunda etkili olan yoğun sis nedeniyle virajı alamayan araç bariyerlere çarparak devrildi.Kaza, sabah saatlerinde Sarıcakaya yolu üzerinde meydana geldi.

Eskişehir-Sarıcakaya yolunda etkili olan yoğun sis nedeniyle virajı alamayan araç bariyerlere çarparak devrildi.
Kaza, sabah saatlerinde Sarıcakaya yolu üzerinde meydana geldi. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşen sürücü, 35 NIM 06 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Virajı alamayarak yol kenarındaki bariyerlere çarpan araç kontrolden çıkarak devrildi. Araçta maddi hasar oluşurken, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süreliğine tek şeritten akan trafik, devrilen aracın çekici ile kaldırılmasıyla normale döndü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pislik içindeki evi altı kişilik temizleme ekibi 50 saatte temizledi! İşte son hali Pislik içindeki evi altı kişilik temizleme ekibi 50 saatte temizledi! İşte son hali
Adnan Oktar'ın evlerinden milyon dolarlık fosiller çıktıAdnan Oktar'ın evlerinden milyon dolarlık fosiller çıktı
Çekiliş sonuçları belli olduÇekiliş sonuçları belli oldu
1/
En Çok Okunan Haberler
Fransız Bakan: Helal gıda reyonlarından rahatsız oluyorum
Fransız Bakan: Helal gıda reyonlarından rahatsız oluyorum
Yasaklı saatlerde alkol satana 320 bin liraya kadar ceza
Yasaklı saatlerde alkol satana 320 bin liraya kadar ceza
Korkutan açıklama: Vaka sayılarında iki katına yakın artış var
Korkutan açıklama: Vaka sayılarında iki katına yakın artış var
Paranızı geri alabilirsiniz
Paranızı geri alabilirsiniz
Masumlar Apartmanı'nda şoke eden final sahnesi! Sosyal medyayı salladı
Masumlar Apartmanı'nda şoke eden final sahnesi! Sosyal medyayı salladı
Macron ve Putin arasında kritik görüşme
Macron ve Putin arasında kritik görüşme
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Bomba gibi patladı! 1,5 milyon lira tazminat talep ediyor
Bomba gibi patladı! 1,5 milyon lira tazminat talep ediyor
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Kartal'da feci kaza! İki kişinin ayakları koptu
Kartal'da feci kaza! İki kişinin ayakları koptu
Korkunç kaza! 5 yaşındaki çocuk ile babası hayatını kaybetti
Korkunç kaza! 5 yaşındaki çocuk ile babası hayatını kaybetti
Çocukların çekildiği sosyal deneyler hakkında suç duyurusu
Çocukların çekildiği sosyal deneyler hakkında suç duyurusu
Diğer Haberler
Adnan Oktar'ın Ankara'daki evlerinden milyon dolarlık fosiller çıktı
Adnan Oktar'ın evlerinden milyon dolarlık fosiller çıktı
Kadıköy'de laf atma cinayetinde yeni gelişme! Milli Kick boksçu için karar verildi
Milli Kick boksçu için karar verildi
Türk profesörün koronavirüs aşısı, Türkiye'de 550 gönüllüye uygulanacak
Türk profesörün korona aşısı Türkiye'de gönüllülere uygulanacak
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Günde tahminen 10 bin vaka var
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Günde tahminen 10 bin vaka var
Başına zorla kolonya döküp sosyal medyada yayınlanmıştı! Hapis cezası istendi
Yaptığı büyük tepki çekmişti! Hapis cezası istendi
Bakan Karaismailoğlu: Türksat5A’yı Kasım ayının sonunda uzaya göndereceğiz
Bakan Karaismailoğlu tarih verdi: Uzaya göndereceğiz
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.