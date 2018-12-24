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Yoğun sis nedeniyle kaza: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.12.2018 12:42 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yoğun sis nedeniyle meydana gelen kazada, TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Yoğun sis nedeniyle kaza: 3 yaralı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde yoğun sis nedeniyle meydana gelen kazada, TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Ankara yönünden İnegöl'e gelen Mehmet Sezer (45), yönetimindeki 11 DM 496 plakalı TIR'la kırmızı ışıkta durup beklemeye başladı. O sırada aynı yöne giden Seyfettin Kaya (19) yönetimindeki 53 EA 031 plakalı otomobil, yoğun sisten görüş mesafesinin azalması nedeniyle kırmızı ışıkta bekleyen TIR'a arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Kaya ile otomobilde bulunan Ebru Kaya (17) ve Ayşe Kaya (47) yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

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Yoğun sis nedeniyle kaza: 3 yaralıYoğun sis nedeniyle kaza: 3 yaralıYoğun sis nedeniyle kaza: 3 yaralıYoğun sis nedeniyle kaza: 3 yaralı

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