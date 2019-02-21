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YOĞUN SİS NEDENİYLE VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 07:06 | Son Güncelleme

Soner HASIRCIOĞLU-İSTANBUL DHA İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle Şehir Hatlarının tüm vapur seferleri ile İDO'nun bazı seferleri iptal edildi.

Soner HASIRCIOĞLU-İSTANBUL DHA
İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle Şehir Hatlarının tüm vapur seferleri ile İDO'nun bazı seferleri iptal edildi. Şehir Hatlarından yapılan açıklamada, "Bütün seferlerimiz yoğun sis nedeniyle yapılamamaktadır" denildi.
İDO'nun ise sis ve olumsuz hava koşulları nedeniyle
Bursa-Yenikapı 07:30,
Yenikapı-Bursa 07:30,
Yalova-Pendik 07:00,
Pendik-Yalova 07:00,
Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45 seferleri iptal edildi.

Görüntü Dökümü:
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