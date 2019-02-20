Yoğun sis, TEM’de görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürdü

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde etkili olan yoğun sis, TEM Otoyolu ve D100 Karayolu’nda görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürürken, sürücüler ilerlemekte zorluk çekti.
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis trafiği olumsuz yönde etkiledi. D100 Karayolu, TEM Otoyolu sabahın erken saatlerinden itibaren etkisini hissettiren sis, görüş mesafesini yaklaşık 30 metreye kadar düşürdü. Yoğun sis sebebiyle sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk çekti. Sapanca Yolu’nda da etkisini hissettiren sis, yaklaşık 5 saat boyunca trafiğin yavaşlamasına neden oldu.
İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...
İstanbul'da yolcu dolu minibüse ateş açıldı! Çatışma çıktı
Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında soruşturma
İki savaş uçağı havada çarpıştı! İşte o anlar
Trump'ın başı bu kez belada!
Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın
İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum