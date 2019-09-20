Yoğun Yağış Altında İstanbul’da İklim Grevi

Sarrafoğlu, “Artık hem büyükler hem küçükler iklim grevlerine başlıyoruz. Hepimize hayırlın olsun. 15 Mart’a yetişkinler de varır. Ama izleyicilerdi. Artık kavga etmeyi bitirmelisiniz bir araya gelmelisiniz artık bizi dinlemelisiniz Artık bize kulak vermeyi bırakın ve bizi dinleyin. Kurtaracak bir gezegenimiz var. Artık bunun için çalışın. Artık biz de bunun için okula gidelim. Keyif almak için okulu kırmıyoruz. Bu bunu keyif için yapsaydık. Pazartesi sendromu yaşamamak için Pazartesi yapardık. Gezegenimiz yanıyor, birçok şehir sular altında kalıyor, buzullar yok oluyor, insan evlerini terk ediyor. Bizim de neslimiz tükenecek. Ben de zehirli yağmurlardan korkuyorum. Kimyasal kirliliği durdurmak için bana yardım etmelisiniz. Bize yardım etmek için bizi desteklemeliyiz. Bilimin arkasında birleşelim. Formül bu” dedi.

Çoğu öğrenci yaklaşık iki bin kişinin katıldığı eylemde Fridays for Future (Gelecek için Cumalar) hareketine Türkiye'den katılan aktivistlerden 12 yaşındaki Atlas Sarrafoğlu ve Selin Gören de vardı.

“İklimi değil, düzeni değiştir”

Eylemciler daha sonra “Güneş, rüzgar, bize yeter” ve “İklimi değil düzeni değiştir” “Biz biz biz, bir aradayız, birlikte iklimi savunacağız” “Tek gelecek tek gezegen” sloganları atarak Kadıköy çarşı içinden geçerek Yoğurtçu Parkı’na kadar yürüdüler.

“Bilimin arkasında birleş” sloganıyla yürüyen gençlerin ellerinde taşıdığı çok sayıda döviz arasında en dikkat çekici olanlar “Ya sıfır karbon gelecek, ya sıfır gelecek”, “Evimiz yanıyor”, iklim adaleti”, “Bu gidişle instagram’ın story’sinde paylaşacak bir yer kalmayacak”, “Sınırları açın, termik santralleri kapatın”, “Büyüklere sormadan bu kararı veriyoruz, isyan başladı” ve “Yeşil kapitalizm mümkün değil” idi.

Sağlam: “Eski dünyamızın son günlerini yaşıyoruz’’

Yaklaşık 45 dakika süren bir yürüyüşün ardında Yoğurtçu Parkı’na gelen kalabalığa seslenen bir başka genç Tuğba Sağlam ise hatalardan ders alarak yeni dünyanın yeniden inşa edilmesini istedi.

Sağlam, “Bizleri birleştiren şey iklim krizi. İklim krizinin ötesinde topyekün bir ekolojik kriz. Artık giderek daha çoğumuzun işaretlerini gördüğü büyük ve benzersiz bir kriz bu. Artık anladığımız üzere giderek daha büyük bir hızla içerisine yuvarlanmakta olduğumuz bir kriz bu. Bu ekolojik krizin yol açacağı felaketleri tümüyle durdurmak artık söz konusu değil. Eski dünyamızın son günlerini yaşıyoruz. Ama gerçeği olduğu şekilde gördükçe yapmamız gerekenleri biliyoruz, kalbimize bakınca bunları yapacak cesareti buluyoruz. Hatalardan ders alarak yeni bir dünyayı beraber inşa edebiliriz” dedi.