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Yoğun yağışlar, 20 yıldır kuruyan kaynağın akmasını sağladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 10:18 | Son Güncelleme

Batman’ın Kozluk ilçesinde 20 yıldır kurumuş vaziyette olan su kaynağı, son dönemlerde devam eden yoğun yağışlar sonucu tekrar akmaya başladı.Kozluk ilçesine bağlı Akçalı köyünde 20 yıldır akmayan su kaynağının yağışlarla birlikte yeniden akması, köy halkını sevindirdi.

Batman’ın Kozluk ilçesinde 20 yıldır kurumuş vaziyette olan su kaynağı, son dönemlerde devam eden yoğun yağışlar sonucu tekrar akmaya başladı.
Kozluk ilçesine bağlı Akçalı köyünde 20 yıldır akmayan su kaynağının yağışlarla birlikte yeniden akması, köy halkını sevindirdi. Mevsim normalleri üzerinde seyreden yağışların en çok su kaynaklarına yaradığını dile getiren vatandaşlar, bu yıl yağışlar nedeniyle kuruyan su kaynaklarının tekrardan aktığını ve akarsu ile dere yataklarının taşmasına neden olduğunu dile getirdi. Yağışların ekili alanlara zarar da verdiğini kaydeden vatandaşlar, bereketli bir yıl geçirdiklerini ifade etti.
Öte yandan 20 yıldır akmayan kaynaktan taşan su nedeni ile vatandaşlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. Yolu kullanmak isteyen köy halkının, akan kaynak sudan geçmek için büyük mücadele verdiği gözlendi.

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