Yoğunluk nedeniyle trafik ekipleri yolları kapadı

Eski günleri yad ettiklerini belirten Dağışan, "En son 17 yıl önce gelmiştim. Edirne o zaman da güzeldi şimdi de çok güzel. Bayram tatilimizi burada geçirdik. Bugün de mangalımızı aldık, kent ormanına geldik. Tatil gayet güzel geçiyor." diye konuştu.

Bazıları Meriç Nehri kenarındaki tesislerde dinlenmeyi tercih etti, bazı vatandaşlar da kent ormanında piknik yaptı.

Sıcak hava ve tatil nedeniyle kent sakinleri ve turistler mesire alanlarına akın etti.

Tarihi köprülere giden yollarda oluşan yoğunluk nedeniyle trafik ekipleri önlem aldı. Bazı yollar zaman zaman trafiğe kapatıldı, yoğunluk alanlarına göre bazı yollara yönlendirmeler oldu.

Tatil dolayısıyla kenti ziyaret edenlerin Tunca ve Meriç Köprülerini geçip mesire alanlarının bulunduğu Karaağaç Mahallesi'ne ulaşmak istemeleri nedeniyle zaman zaman trafikte aksamalar meydana geliyor.

EDİRNE (AA) - Türkiye'nin en çok turist çeken şehirlerinden, eski Osmanlı başkenti Edirne'de, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla mesire alanlarında, nehir kenarındaki tesislerde yoğunluk yaşanıyor.

Edirne'de yaşayan Şener Akkurt da misafirleriyle mangal yapmak için kent ormanına geldiğini dile getirerek "Bayram gayet güzel geçti, tatile devam ediyoruz. Nehir, orman, tarih Edirne'de iç içe biz de misafirlerimize bu güzellikleri yaşatıyoruz." dedi.

İstanbul'dan gelen Fatih Evin de bayram tatilini arkadaşının daveti üzerine Edirne'de geçirdiğini ifade etti. Ailecek kent ormanına geldiklerini aktaran Evin, Edirne'nin tarihi ve doğal güzellikleriyle gezilmesi gereken tarihi bir yer olduğunu kaydetti.

