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Yoğunluktan dolayı telefonlarda aksama yaşanmıştı! Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'dan açıklama geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2020 17:22 | Son Güncelleme

81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ramazan Bayramı'nda akraba ziyareti yapamayan vatandaşlar, telefon hatlarındaki problemler nedeniyle telefonla konuşmakta da zorluk yaşadı. Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom aksaklığa ilişkin yaptıkları açıklamalarda 'Sorun bizden kaynaklı değildir' ifadelerine yer verdi.

Yoğunluktan dolayı telefonlarda aksama yaşanmıştı! Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'dan açıklama geldi

Vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ramazan Bayramı'nda akraba ziyareti yapamazken; GSM operatörleri Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'daki sorun nedeniyle telefon aramaları da sorunlu gerçekleşti.

Vatandaşlar sosyal medya hesaplarından çok sayıda mesaj paylaştı. Konuya ilişkin 3 operatör de açıklama yaparken 3 operatör de 'Sorun bizden kaynaklı değildir' ifadelerine yer verdi.

İşte Operatörlerin mesajları:

TURKCELL

Turkcell’lilerin diğer Turkcell’li kullanıcılara doğru yaptıkları aramalarda herhangi bir aksama bulunmamaktadır. Şebekemizden diğer operatörlere yönelik gerçekleşen aramalarda ise Turkcell kaynaklı olmayan kesintiler meydana geldiği görülmektedir.

VODAFONE

Diğer operatörler yönüne yaptığınız aramalarda problem yaşıyor olabilirsiniz. Sorun Vodafone kaynaklı değildir.

TÜRK TELEKOM

Diğer operatörlere doğru yaptığınız aramalarda yaşanan sorun, Türk Telekom kaynaklı değildir. Türk Telekom kullanıcılarının kendi aralarında yaptıkları aramalarda hiçbir sorun yaşanmamaktadır.


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