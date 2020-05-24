Yoğunluktan dolayı telefonlarda aksama yaşanmıştı! Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'dan açıklama geldi

Vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ramazan Bayramı'nda akraba ziyareti yapamazken; GSM operatörleri Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'daki sorun nedeniyle telefon aramaları da sorunlu gerçekleşti.

Vatandaşlar sosyal medya hesaplarından çok sayıda mesaj paylaştı. Konuya ilişkin 3 operatör de açıklama yaparken 3 operatör de 'Sorun bizden kaynaklı değildir' ifadelerine yer verdi.

İşte Operatörlerin mesajları:

TURKCELL

Turkcell’lilerin diğer Turkcell’li kullanıcılara doğru yaptıkları aramalarda herhangi bir aksama bulunmamaktadır. Şebekemizden diğer operatörlere yönelik gerçekleşen aramalarda ise Turkcell kaynaklı olmayan kesintiler meydana geldiği görülmektedir.

Turkcell’lilerin diğer Turkcell’li kullanıcılara doğru yaptıkları aramalarda herhangi bir aksama bulunmamaktadır. Şebekemizden diğer operatörlere yönelik gerçekleşen aramalarda ise Turkcell kaynaklı olmayan kesintiler meydana geldiği görülmektedir. — TURKCELL #EvdeHayatVar (@Turkcell) May 24, 2020

VODAFONE

Diğer operatörler yönüne yaptığınız aramalarda problem yaşıyor olabilirsiniz. Sorun Vodafone kaynaklı değildir.

Diğer operatörler yönüne yaptığınız aramalarda problem yaşıyor olabilirsiniz. Sorun Vodafone kaynaklı değildir. — Vodafone Türkiye - ???? #EvdeKalTR (@VodafoneTR) May 24, 2020

TÜRK TELEKOM

Diğer operatörlere doğru yaptığınız aramalarda yaşanan sorun, Türk Telekom kaynaklı değildir. Türk Telekom kullanıcılarının kendi aralarında yaptıkları aramalarda hiçbir sorun yaşanmamaktadır.

Diğer operatörlere doğru yaptığınız aramalarda yaşanan sorun, Türk Telekom kaynaklı değildir. Türk Telekom kullanıcılarının kendi aralarında yaptıkları aramalarda hiçbir sorun yaşanmamaktadır. — Türk Telekom #EvdenDeGüzel (@TurkTelekom) May 24, 2020



