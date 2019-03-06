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YOĞUNLUKTAN KAÇMAK İÇİN TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATTILAR

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 20:55 | Son Güncelleme

D-100 Karayolu Küçükçekmece mevki yan yolda trafik yoğunluğundan kaçmak isteyen bazı sürücüler, geri giderek trafik güvenliğini tehlikeye attı.  D-100 Karayolu Küçükçekmece mevkiinden Beylikdüzü istikametine akşam saatlerinde yoğun trafik oluştu.

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA)
D-100 Karayolu Küçükçekmece mevki yan yolda trafik yoğunluğundan kaçmak isteyen bazı sürücüler, geri giderek trafik güvenliğini tehlikeye attı.
D-100 Karayolu Küçükçekmece mevkiinden Beylikdüzü istikametine akşam saatlerinde yoğun trafik oluştu. Yan yola girdikten sonra yoğunluğu fark eden bazı sürücüler trafik yoğunluğundan kaçmak için geri gitti.
Arkasından gelen araçları düşünmeden trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüler, bir başka sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntü Dökümü
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-Trafik yoğunluğundan kaçmak için geri giden sürücüler

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