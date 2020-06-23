Yoğur, yararlı bakteriler içeren fermante bir süt ürünüdür. Yaklaşık 6000 yıldır bünye dostu olarak görülen ve bu sebeple en çok tüketilen gıda maddeleri arasında yer alan yoğurdun faydası vücuda sağladığı kalsiyum ile sınırlı değil. Yoğurt, sindirimi düzenlemek ve kilo vermeye katkı sağlamaktan kan basıncını düzenlemeye kadar birçok özelliğe sahiptir. İçeriğindeki bakteriler ile sindirimi hızlandırır ve yağ yakımına katkı sağlar. Uzun süre tok tutar. Yoğurt, yapısı itibarıyla hafif ve düşük yağlı bir besin olduğu için yoğurt diyeti ile zayıflayanlar uzun süre tok kalır, şişkinlik hissinden muzdarip olmaz. Fakat istenen sonuca ulaşmak için diyeti uygularken dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Bunlardan en önemlisi tüketilen yoğurdun çeşididir. Diyet sırasında yağ oranı düşük hatta ev yapımı yoğurtların tercih edilmesi önerilir.
5 günde 3 kilo zayıflatan diyet olarak ünlenen yoğurt diyeti 5-7 gün civarında uygulanması mümkün olan bir diyet programıdır. Diyet esnasında tüketilmesi uygun olan besinlere sadık kalınmalıdır. Ancak bu besinlerin hangi sıklıkla tüketileceği kişiye bağlıdır. Meyve ve çorba tüketimi serbesttir, ayrıca haşlanmış besinler ile birlikte yoğurdun yulaf ile takviye edilmesinde de bir sakınca yoktur. Yani aslında yoğurt diyeti ile kaç kilo verilir sorusunun yanıtı diyet esnasında ek besinlerden ne kadar tüketildiğine bağlı.
Az yağlı veya ev yapımı yoğurt, yulaf, her çeşit meyve, haşlanmış patates, haşlanmış tavuk göğsü, ızgara kırmızı et, balık, etli sebze yemekleri, kuru erik, incir veya kayısı, sebze çorbası.
İçecek olarak; bitki çayları, detoks suları, limonlu su, şekersiz çay, şekersiz ve kremasız kahve.
Tam yağlı yoğurt, kese yoğurdu, kaymaklı yoğurt, tava yoğurdu, şeker veya bal, kızartma, makarna, pilav, hamur işi, şeker içeren herhangi bir tatlı, işlenmiş gıdalar, hazır salata sosları, ketçap ve mayonez gibi soslar, krema içeren herhangi bir çorba veya yemek.
İçecek olarak; asitli içecekler, tatlandırıcı içeren meyve suları, alkollü içkiler.
Önemli bir faktör olarak; diyet boyunca tükettiğiniz tuz miktarını minimuma indirmeye çalışın, tuz vücudun su tutmasına sebep olur.
5 günlük yoğurt diyeti için birçok alternatif diyet listesi bulunmaktadır. Kendinize en uygun olan programı seçmeniz diyetin devamlılığı için önemlidir. Aşağıdaki diyet listesine ek olarak sabahları kahvaltıdan önce 1 su bardağı limonlu ılık su, akşamları ise yemekten sonra 3 tane kuru erik ve 1 bardak şekersiz çay tüketebilirsiniz. Yoğurt detoksu, limitli çeşit ile beslenmeye yönlendirdiği için 7 günden fazla uygulanmamalı, muhakkak ara verilmelidir. Diyeti yaparken asıl amaç toksinlerden kurtulmak ve ödem atmaktır. Bu nedenle alkol, tuz ve şeker tüketimi minimuma indirilmeli, hatta hiç tüketilmemelidir.
Evde yapılan yoğurtlar marketten alınan yoğurtlara göre daha zengin bir içeriğe sahiptir. Yoğurt rejimi yaparken ideal yoğurdu tüketmek adına uygulanabilecek tarif şu şekildedir;
1. Sütü tencerede kaynatın ve kaynarken karıştırarak içinde bulunan suyun buharlaşmasını sağlayın.
2. Ocaktan alıp mayalanması için ısısını koruyacak şekilde etrafını örtün.
3. Süt ılıdığında, tahta kaşık ile bir kaşık yoğurt alın ardından yoğurt ve ılık sütü ayrı bir kapta püre haline getirin.
4. Hazırladığınız yoğurt ve süt püresini ılımış durumda olan süt tenceresine ilave edin ve birbirleriyle karışmalarını sağlayın.
5. Tencerenin kapağını kapatın ve tekrar etrafını kumaş ile sıkıca sarın.
6. Tencereyi sıcak kaloriferin yakınında 4-6 saat kadar bekletin.
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