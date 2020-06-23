Yoğur, yararlı bakteriler içeren fermante bir süt ürünüdür. Yaklaşık 6000 yıldır bünye dostu olarak görülen ve bu sebeple en çok tüketilen gıda maddeleri arasında yer alan yoğurdun faydası vücuda sağladığı kalsiyum ile sınırlı değil. Yoğurt, sindirimi düzenlemek ve kilo vermeye katkı sağlamaktan kan basıncını düzenlemeye kadar birçok özelliğe sahiptir. İçeriğindeki bakteriler ile sindirimi hızlandırır ve yağ yakımına katkı sağlar. Uzun süre tok tutar. Yoğurt, yapısı itibarıyla hafif ve düşük yağlı bir besin olduğu için yoğurt diyeti ile zayıflayanlar uzun süre tok kalır, şişkinlik hissinden muzdarip olmaz. Fakat istenen sonuca ulaşmak için diyeti uygularken dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Bunlardan en önemlisi tüketilen yoğurdun çeşididir. Diyet sırasında yağ oranı düşük hatta ev yapımı yoğurtların tercih edilmesi önerilir.

5 günde 3 kilo zayıflatan diyet olarak ünlenen yoğurt diyeti 5-7 gün civarında uygulanması mümkün olan bir diyet programıdır. Diyet esnasında tüketilmesi uygun olan besinlere sadık kalınmalıdır. Ancak bu besinlerin hangi sıklıkla tüketileceği kişiye bağlıdır. Meyve ve çorba tüketimi serbesttir, ayrıca haşlanmış besinler ile birlikte yoğurdun yulaf ile takviye edilmesinde de bir sakınca yoktur. Yani aslında yoğurt diyeti ile kaç kilo verilir sorusunun yanıtı diyet esnasında ek besinlerden ne kadar tüketildiğine bağlı.