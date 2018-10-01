HABER

Yoğurt kabında uyuşturucu hap

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2018 11:35 | Son Güncelleme

 TOKAT’ta polis ekiplerince yapılan çalışmada, araç içerisinde yoğurt kabına saklanmış 690 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yoğurt kabında uyuşturucu hap

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) - TOKAT’ta polis ekiplerince yapılan çalışmada, araç içerisinde yoğurt kabına saklanmış 690 uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 şüpheli tutuklandı.
Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, S.U. ve H. Ç. isimli kişilerin araç kiralayarak kente uyuşturucu hap sokacakları ihbarı üzerine şüphelileri takibe alındı. Şüphelilerin kullandığı otomobil Zile ilçesi yol kontrol noktasında durduruldu. Araçta yapılan aramada yoğurt kabı içerisinde 690 adet ecstasy hap ele geçirildi. S.U. ve H.Ç. hakkında işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Yoğurt kabında uyuşturucu hapYoğurt kabında uyuşturucu hap

PARTNER80 yıl sonra efsaneyi yeniden ürettiler80 yıl sonra efsaneyi yeniden ürettiler
Genç piyanist Utku Asan Almanya yolcusuGenç piyanist Utku Asan Almanya yolcusu
Kaza yapanlara yardım ederken, otomobil çarptı: 2 ölü, 2 yaralıKaza yapanlara yardım ederken, otomobil çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hakan'dan 'Alevilerin yaptığı yemek yenmez' diyen öğretmene tepki

Ahmet Hakan'dan 'Alevilerin yaptığı yemek yenmez' diyen öğretmene tepki

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! İran, Suriye’yi vurdu

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! İran, Suriye’yi vurdu

Buse Terim fotoğrafına gelen çirkin yorumlara isyan etti! Hadise'den destek geldi

Buse Terim fotoğrafına gelen çirkin yorumlara isyan etti! Hadise'den destek geldi

Elektrik ve doğalgaza zam geldi

Elektrik ve doğalgaza zam geldi

Şanlıurfa Valisi Suriyelilere seslendi: Misafirliğin gereğini bilin

Şanlıurfa Valisi Suriyelilere seslendi: Misafirliğin gereğini bilin

Alman basınından Erdoğan açıklaması: Ölçü kaçtı

Alman basınından Erdoğan açıklaması: Ölçü kaçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Vahşet! Hırsızlar engelli genci 17 yerinden bıçakladı

Vahşet! Hırsızlar engelli genci 17 yerinden bıçakladı

KKTC'de herkes bu olayı konuşuyor! 'Görüştükten 20 dakika sonra ölüm haberi geldi'

KKTC'de herkes bu olayı konuşuyor! 'Görüştükten 20 dakika sonra ölüm haberi geldi'

'Keşke ben ölseydim' dedi ama...

'Keşke ben ölseydim' dedi ama...

Satır ve bıçaklarla birbirlerine girdiler! Yaralılar var

Satır ve bıçaklarla birbirlerine girdiler! Yaralılar var

İnanılmaz Darwin Ödülleri!

İnanılmaz Darwin Ödülleri!

Gözlerini gören şaşkına dönüyor!

Gözlerini gören şaşkına dönüyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.