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Yoğurt kaplarında uyuşturucu sevkIyatı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2019 09:23 | Son Güncelleme

Van’ın Başkale ilçesinde yaya ilerleyen şahsın elindeki yoğurt kaplarının içerisinde 995 gram metamfetamin ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince Van-Hakkâri karayolu üzerinde yaya ilerleyen D.Y.’nin şüphe üzerine üst aramasını yaptığı belirtildi.

Yoğurt kaplarında uyuşturucu sevkIyatı

Van’ın Başkale ilçesinde yaya ilerleyen şahsın elindeki yoğurt kaplarının içerisinde 995 gram metamfetamin ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince Van-Hakkâri karayolu üzerinde yaya ilerleyen D.Y.’nin şüphe üzerine üst aramasını yaptığı belirtildi. Şüphelinin elinde bulunan poşette yapılan aramada; üzeri farsça yazılı 2 adet yoğurt kabında toplam 995 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan D.Y. isimli şüpheli şahıs, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Yoğurt kaplarında uyuşturucu sevkIyatı

Yoğurt kaplarında uyuşturucu sevkIyatı

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