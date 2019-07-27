Yoğurt kovalarıyla müzik yapan engelli Ali'nin bateri hayali gerçek oldu

İSTANBUL,(DHA)-DOĞUŞTAN kemik hastası olan ve 10 kez ameliyat geçiren 14 yaşındaki Ali Kadir Aytekin, hayata müzikle tutundu. 9 yıldır kovaları bateri gibi kullanarak, evde ve sokakta müzik yapan Ali Kadir Aytekin, sonunda gerçek bir bateriye sahip oldu. Ali Kadir, "Taksim Meydanı'nda çaldıkça insanlar bana bakmaya ve ilgi göstermeye başladı. Bu da müzik yapmama ilham oldu" dedi. Bağcılar'da oturan 14 yaşındaki Ali Kadir Aytekin doğuştan kemik hastası. 10 kez ağır ameliyat geçiren Aytekin'in hayatı 5 yaşında izlediği bir video ile değişti. Müziğe merak saran Aytekin evde bulunan yoğurt kovalarını alıp sokağa çıktı. Parkta yoğurt kovalarını çalan Aytekin çevredekilerin dikkatini çekti. Aytekin daha sonra Taksim'de de kovalarla müzik yapmaya devam etti. Müzik sayesinde Bağcılar Engelliler Sarayı ile tanışan Kadir'in hayatı şimdilerde tamamen değişti. Aytekin'e burada gerçek bir bateri ile müzik yapma imkanı verildi. Ali Kadir Aytekin'in annesi Nuran Aytekin oğlunun bateri çalmasıyla birlikte sağlığının çok daha iyi olduğunu ve engelini tamamen unuttuğunu söyledi.

YOĞURT KOVASIYLA TAKSİM MEYDANI'NDA ŞARKI ÇALDI

Ali Kadir Aytekin, sosyal medyadan esinlenerek bir kişiden ilham aldığını ve yoğurt kovasıyla evde bateri çaldığını söyledi. Aytekin, "Ben evde müzik yaparken annem de ses yapıyorum diye kızıyordu. Böyle olunca ablam da beni parka götürdü orada çaldım. Bagetim kırılmıştı sonrasında Taksim'e baget almaya gittiğimde müzik çalanları gördüm ve 'bende çalsam mı?' dedim. Elimde de o sırada yoğurt kovası vardı. Taksim Meydanı'ndan çaldıkça insanlar bakmaya ve ilgi göstermeye başladı. Bu da benim müzik yapmama ilham oldu." dedi.

BATERİ HAYALİ GERÇEK OLDU

Aytekin, dayısının tavsiyesi ile Bağcılar Engelliler Sarayı ile tanıştığını ve burada belediyenin imkanlarıyla bir bateri alındığını ifade etti. Tek hayalinin profesyonel baterist olmak olduğunu belirten Aytekin, hem okulunda hem de Bağcılar Engelliler Sarayı'nda gerçekleştirilen etkinliklerin hepsinde baterist olarak organizasyonlarda yer alıyor.

ANNE AYTEKİN: BATERİ ALINDIĞI SÖYLENDİ, OĞLUM ÇOK MUTLU OLDU

Ali Kadir Aytekin'in annesi Nuran Aytekin, "Kadir bana sosyal medyadan bateri çalanları gösterdi. Ben de, 'sen yapamazsın' demiştim. O da kendisi hırs yaptı ve krem, yoğurt kutuları ile çalmaya başladı. Komşularda bu sırada şikayete gelmeye başladı, 'çok ses oluyor' diye. O sırada ben de Kadir'i evden kovdum. Ablası da öyle olunca parka götürmüş orada da güzel tepkiler almışlar. Sonra ben de gitmeye başladım. İnsanlar Kadir çaldıkça oynamaya başladı. Biz de, 'Kadir'in yeteneği iyi galiba' dedik. Öğretmeni de müzikle uğraşması gerektiğini tavsiye etti. Ali Kadir ile 'girelim dedik' Engelliler Sarayı'na. Çok güzel karşılandık burada. Ali Kadir'in durumunu anlattım. Sonrasında buraya başladık ve bir gün de bize bateri alındığı söylendi ve oğlum çok mutlu oldu. Bağcılar Belediyesi ve Başkan Lokman Çağrıcı'ya çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Nuran Aytekin, oğlunun doğuştan kemik hastası olduğunu ve 10 kez ağır ameliyat geçirdiğini söyledi. Aytekin, tam umutlarını yitirmişken sosyal medyadan oğlunun böyle güzel bir şey ile tanışmasını 'mucize' olarak değerlendirirken, diğer evlatlarından yana gelecek kaygısı olmadığını ancak Ali Kadir ile alakalı engelinden dolayı gelecek kaygısı yaşadığını söyledi. Bu kaygıyı bateri çalmaya başladıktan sonra Ali Kadir'in yaşama tutunmasıyla attığını söyleyen Nuran Aytekin, engelli çocukları olan ailelere umutlarını yitirmemeleri gerektiğini söyledi.

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