Yoğurt Kürü Nasıl Hazırlanır? Limon ve Pul Biber Ekleyerek Zayıflamak Mümkün mü?

Birçok hastalığı tetikleyen kilo problemi, günümüzün en büyük sorunlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Fiziksel hastalıklara sebep olmasının yanında psikolojik açıdan da çeşitli olumsuz etkileri bulunan kilo probleminin gün geçtikçe daha geniş kitlelerce önemli bir problem olarak görülmeye başlamasıyla birlikte pratik kilo verme yöntemleri gün yüzüne çıkmaya başladı. Zorlu diyet programlarını uygulamak ya da kimyasal içerikli ilaçları kullanmak istemeyen kişiler için sağlıklı sonuçlara ulaşmayı mümkün kılan alternatif yöntemlerden biri de yoğurt kürleridir. Son zamanlarda özellikle kadınlar arasında oldukça ilgi gören yoğurt kürleri, yağ yakımını hızlandırarak zayıflama sürecine katkıda bulunacak niteliktedir. Yoğurt Kürünün Faydaları Yoğurt kürünün en önemli faydası metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını kolaylaştırmasıdır.

yağ yakımını kolaylaştırmasıdır. Ara öğünlerde tüketilmesi halinde tok tutarak atıştırma isteğinin ortaya çıkmasına engel olur.

atıştırma isteğinin ortaya çıkmasına engel olur. Tarçınla hazırlanmış yoğurt kürü tatlı ihtiyacını karşılar. Düzenli olarak tüketildiğinde tatlı krizlerinin önüne geçmeye yardımcı olur.

Düzenli olarak tüketildiğinde tatlı krizlerinin önüne geçmeye yardımcı olur. Birçok zayıflama yönteminde kilo kaybı yağlardan çok kaslarda meydana gelir. Asıl sağlıklı olan ise kaslara zarar vermeden yağların erimesini sağlayarak zayıflamaktır. Yoğurt kürü yağ yakımını hızlandırması dolayısıyla sağlıklı bir diyet desteğidir.

zayıflamaktır. Yoğurt kürü yağ yakımını hızlandırması dolayısıyla sağlıklı bir diyet desteğidir. Şişkinlik ve kabızlık gibi sindirim probleminin oluşumuna ciddi ölçüde engel olur. Buna ek olarak bağırsakların temizlenmesine yardımcı olur ve yağ yakımını kolaylaştırır.

Buna ek olarak bağırsakların temizlenmesine yardımcı olur ve yağ yakımını kolaylaştırır. Kemik gelişimine fayda sağlar. Bu da zinde bir vücuda sahip olmayı mümkün kılarken düzenli olarak yoğurt tüketen kişilerin daha uzun ve sağlıklı bir hayat sürdükleri söylenebilir. Yoğurt Kürü Göbek Yağlarını Eritir mi? Yoğurt kürü, özellikle göbek çevresinde biriken yağlardan ve vücudun çeşitli yerlerinde oluşum gösteren ödemden kurtulmayı sağlar. Yoğurt Kürü Tarifleri Hem kolayca hazırlanabilen hem de ekonomik olan yoğurt kürleri, göbek eritme kürü olarak değerlendirilebilir. Bu kürlerin tüketilmesinin yanında dengeli ve düzenli beslenerek ve spor yaparak özellikle göbek bölgesinde yağlardan kurtulmak mümkün.

1. Yoğurt, pul biber, limon kürü Malzemeler: Yarım limonun suyu

1 çay kaşığı pul biber

3 yemek kaşığı yarım yağlı ya da yağsız yoğurt Hazırlanışı: Gerekli tüm malzemeleri uygun bir kase içinde karıştırın. Malzemelerin hepsini karıştırdıktan sonra tüketebilirsiniz. Kürün gece yatmadan 3 saat önce tüketilmesi önerilir. Kürü tükettikten sonra daha iyi etki almak için kesinlikle başka bir gıda tüketmeyin. Yalnızca küçük yudumlarla 4-5 bardak su tüketebilirsiniz. Bu kürü en az 2 hafta uygulayın. Haftada sadece 2 gün tüketin. Yoğurt, Pul Biber, Limon Kürü Kaç Kilo Verdirir? Bu kür, metabolizmayı hızlandırarak kilo verme sürecine katkıda bulunur. Fakat verilen kilo metabolizma hızı ve mevcut kiloyla doğru orantılıdır. Kilosu fazla olan kişilerin verdikleri kilo miktarı da fazla olur. 2. Zencefil, zerdeçal, yoğurt kürü Malzemeler: 1 adet limon,

3 yemek kaşığı yarım yağlı ya da yağsız yoğurt,

1 çay kaşığı zerdeçal tozu veya 1 çay kaşığı zencefil tozu

1 çay kaşığı tarçın Yapılışı: Eğer pul biber kullanmak istemezseniz ya da size dokunuyorsa yerine zencefil ya da zerdeçal kullanılarak hazırlanan bu kürü uygulayın. Yoğurt, limon ve zencefil ya da zerdeçalı uygun bir kase içerisinde karıştırın. İsterseniz karışıma tarçın da ekleyebilirsiniz. Kürün yatmadan 3 saat önce tüketilmesi önerilir. Kürü tükettikten sonra daha iyi etki almak için kesinlikle başka bir gıda tüketmeyin. Yalnızca küçük yudumlar halinde 4-5 bardak su tüketebilirsiniz. Bu kürü en az 2 hafta uygulayın. Haftada sadece 2 gün tüketin.