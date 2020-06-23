Yoğurt Kürü Nasıl Hazırlanır? Limon ve Pul Biber Ekleyerek Zayıflamak Mümkün mü?

Birçok hastalığı tetikleyen kilo problemi, günümüzün en büyük sorunlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Fiziksel hastalıklara sebep olmasının yanında psikolojik açıdan da çeşitli olumsuz etkileri bulunan kilo probleminin gün geçtikçe daha geniş kitlelerce önemli bir problem olarak görülmeye başlamasıyla birlikte pratik kilo verme yöntemleri gün yüzüne çıkmaya başladı. Zorlu diyet programlarını uygulamak ya da kimyasal içerikli ilaçları kullanmak istemeyen kişiler için sağlıklı sonuçlara ulaşmayı mümkün kılan alternatif yöntemlerden biri de yoğurt kürleridir. Son zamanlarda özellikle kadınlar arasında oldukça ilgi gören yoğurt kürleri, yağ yakımını hızlandırarak zayıflama sürecine katkıda bulunacak niteliktedir.
Yoğurt Kürünün Faydaları
- Yoğurt kürünün en önemli faydası metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını kolaylaştırmasıdır.
- Ara öğünlerde tüketilmesi halinde tok tutarak atıştırma isteğinin ortaya çıkmasına engel olur.
- Tarçınla hazırlanmış yoğurt kürü tatlı ihtiyacını karşılar. Düzenli olarak tüketildiğinde tatlı krizlerinin önüne geçmeye yardımcı olur.
- Birçok zayıflama yönteminde kilo kaybı yağlardan çok kaslarda meydana gelir. Asıl sağlıklı olan ise kaslara zarar vermeden yağların erimesini sağlayarak zayıflamaktır. Yoğurt kürü yağ yakımını hızlandırması dolayısıyla sağlıklı bir diyet desteğidir.
- Şişkinlik ve kabızlık gibi sindirim probleminin oluşumuna ciddi ölçüde engel olur. Buna ek olarak bağırsakların temizlenmesine yardımcı olur ve yağ yakımını kolaylaştırır.
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Kemik gelişimine fayda sağlar. Bu da zinde bir vücuda sahip olmayı mümkün kılarken düzenli olarak yoğurt tüketen kişilerin daha uzun ve sağlıklı bir hayat sürdükleri söylenebilir.
Yoğurt Kürü Göbek Yağlarını Eritir mi?
Yoğurt kürü, özellikle göbek çevresinde biriken yağlardan ve vücudun çeşitli yerlerinde oluşum gösteren ödemden kurtulmayı sağlar.
Yoğurt Kürü Tarifleri
Hem kolayca hazırlanabilen hem de ekonomik olan yoğurt kürleri, göbek eritme kürü olarak değerlendirilebilir. Bu kürlerin tüketilmesinin yanında dengeli ve düzenli beslenerek ve spor yaparak özellikle göbek bölgesinde yağlardan kurtulmak mümkün.
1. Yoğurt, pul biber, limon kürü
Malzemeler:
- Yarım limonun suyu
- 1 çay kaşığı pul biber
- 3 yemek kaşığı yarım yağlı ya da yağsız yoğurt
Hazırlanışı: Gerekli tüm malzemeleri uygun bir kase içinde karıştırın. Malzemelerin hepsini karıştırdıktan sonra tüketebilirsiniz. Kürün gece yatmadan 3 saat önce tüketilmesi önerilir. Kürü tükettikten sonra daha iyi etki almak için kesinlikle başka bir gıda tüketmeyin. Yalnızca küçük yudumlarla 4-5 bardak su tüketebilirsiniz. Bu kürü en az 2 hafta uygulayın. Haftada sadece 2 gün tüketin.
Yoğurt, Pul Biber, Limon Kürü Kaç Kilo Verdirir?
Bu kür, metabolizmayı hızlandırarak kilo verme sürecine katkıda bulunur. Fakat verilen kilo metabolizma hızı ve mevcut kiloyla doğru orantılıdır. Kilosu fazla olan kişilerin verdikleri kilo miktarı da fazla olur.
2. Zencefil, zerdeçal, yoğurt kürü
Malzemeler:
- 1 adet limon,
- 3 yemek kaşığı yarım yağlı ya da yağsız yoğurt,
- 1 çay kaşığı zerdeçal tozu veya 1 çay kaşığı zencefil tozu
- 1 çay kaşığı tarçın
Yapılışı: Eğer pul biber kullanmak istemezseniz ya da size dokunuyorsa yerine zencefil ya da zerdeçal kullanılarak hazırlanan bu kürü uygulayın. Yoğurt, limon ve zencefil ya da zerdeçalı uygun bir kase içerisinde karıştırın. İsterseniz karışıma tarçın da ekleyebilirsiniz. Kürün yatmadan 3 saat önce tüketilmesi önerilir. Kürü tükettikten sonra daha iyi etki almak için kesinlikle başka bir gıda tüketmeyin. Yalnızca küçük yudumlar halinde 4-5 bardak su tüketebilirsiniz. Bu kürü en az 2 hafta uygulayın. Haftada sadece 2 gün tüketin.
Yoğurt Kürü Yapanlar İçin Öneriler
- Eğer kürün etkili olmasını istiyorsanız gün içerisinde daha çok hareket etmeye çalışın. Kilo vermek için yardımcı besinler tüketmek tek başına etkili olmayacaktır. Bu yüzden eğer mümkünse günde en az 30 dakika yürüyüş yapmaya çalışın.
- Günlük ortalama 1,5-2 litre (10-12 bardak) su tüketin.
- Zayıflama sürecinde tuz, beyaz şeker, beyaz ekmek, un, kızartma ve hazır gıdaların tüketimine büyük ölçüde son verin. Bunların yerine yeşillik, sebze, et ürünleri ve kuru meyve tüketebilirsiniz.
- Kürde kullanacağınız yoğurdun ev yoğurdu olması önerilir. Bu şekilde kürün faydaları ve etkisi artacaktır.
- İçerisinde pul biber olan yoğurt kürü mide veya bağırsak problemi olan kişilerde mide ekşimesi, yanma ve ağrıma gibi sorunlara neden olabilir. Ayrıca basur rahatsızlığı olan hastalara da olumsuz yönde etki edebilir. Bunların dışında hamile ve emziren annelere yoğurt kürü dahil olmak üzere hiçbir zayıflama kürü önerilmemektedir.
- Kürlerin içerisinde bulunan herhangi bir maddeye alerjiniz varsa kürü uygulamak zararlıdır.
- Herhangi bir yan etkiyle karşılaşmanız halinde öncelikle doktorunuza başvurun.
Yoğurt Kürü Kaç Gün Yapılmalı?
Beslenme uzmanları bu soruyu, haftada 2 gün tüketilmesinin yeterli ve uygun olduğu yönünde cevaplıyorlar.
Yoğurt Kürü Diyeti
Yapılan araştırmalarla düzenli olarak yoğurt tüketildiğinde daha kolay kilo verildiği kanıtlanmıştır. Yoğurt kürü, uzun süre tokluk sağlayarak gün içerisinde daha az besin tüketilmesine sağlayarak zayıflamaya yardımcı olur.
Yoğurt kürü diyetinde bulunması gerekenler şu şekildedir:
- Günde 500 gram yoğurt
- 1 tanesi 100 gram olacak şekilde 2 porsiyon meyve (üzüm, kavun, muz ve şeker oranı yüksek olan diğer meyveler hariç)
- Günde 3 bardak şekersiz yeşil çay
- 150-200 gram pişmiş et (tavuk, hindi, dana eti) veya balık
Sabah:
- 4 yemek kaşığı yoğurt
- 1 tatlı kaşığı keten tohumu
- 2 yemek kaşığı yulaf
- 1 porsiyon meyve
- 5-6 adet fındık veya badem (Yoğurdun üzerine tüm malzemeleri koyup tüketin.)
Ara öğün:
- 1 bardak ayran
- 1 küçük salatalık
- 3-4 dal nane
- Fesleğen
- 2 yemek kaşığı yoğurt
Öğle:
- 4 yemek kaşığı yoğurt
- 4 yemek kaşığı mercimek
- 1 adet kırmızı kapya biber
Yoğurdunuzun 2 kaşığını servis kaseninize aktarın. Üzerine haşlanmış yeşil mercimeği ilave edin. Yoğurdun kalan yarısını ekleyin.
Ara öğün:
- 1 kase yoğurt 100 gr +1 porsiyon meyve + ½ çay kaşığı tarçın
Akşam:
- Bol salata
- 150-200 gram pişmiş et (tavuk, hindi, dana eti)
- 4 yemek kaşığı yoğurt
Ara öğün:
- Ayran: Yeşil ayran ( fesleğen)
- 1 küçük salatalık
- 3-4 dal nane
- fesleğen
- 2 yemek kaşığı yoğurt
Zayıflamak, özellikle de göbek bölgesinden yağ kaybetmek çaba ve sabır gerektirir. Yağ yakarak kilo vermek ve vücudun tekrar yağlanmasına engel olmak için yavaş ve sürekli kilo vermek önemlidir. Bu sürece başlamak ve takibini sürdürmek için mutlaka doktorunuza ya da diyetisyeninize danışın.
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