Yoğurt suyu faydaları nelerdir? Yoğurt suyu neye iyi gelir, böbreklere iyi gelir mi?

Bir kasesinde dahi çeşitli mineraller ve vitaminler içerdiği için şifa dağıttığı kabul edilen yoğurt bol miktarda protein, sodyum, potasyum, kalsiyum, fosfor mineralleri içerir. Tek başına tüketilebileceği gibi farklı yiyeceklere de tat kattığı bilinir. Bağırsak sorunlarından sindirim sistemini düzenlemeye, uzun süre verdiği tokluk hissi ile kilo vermeye yardımcı olan yoğurt, doğal suyu ile de insan sağlığı için son derece yararlıdır. Diş sağlığını güçlendiren, faydalı olan mide bakterilerini besleyen, şişkinlik ve gaz sorunlarını çözmeye yardımcı olan yoğurtun suyu saçlardan böbreklere birçok farklı konuda insan sağlığını destekleyici özelliğe sahiptir.

Yoğurt suyu faydaları nelerdir?

Çok kişi tarafından bilinmese de yoğurt kadar yoğurt suyu da son derece faydalı bir besindir. İçermiş olduğu vitaminler ve mineraller sayesinde insan sağlığına birçok faydası bulunur. Çeşitli kronik hastalıklara sahip olan kişilere de önerilen yoğurt suyu faydalarından bazıları şunlardır:

Ağız içerisinde oluşan yaraların iyileşme süreçlerinde etkilidir.

Kas ağrılarını azaltmaya yardımcı olur.

Böbrek taşı düşürme sürecinde etkilidir.

Saç sağlığını koruyucudur.

Cilt sağlığını koruyucu özelliği bulunur.

Mideyi rahatlatma özelliği vardır.

İnsan bedeninin sıvı ihtiyacını yüksek oranda karşılar.

Çok güçlü bir antioksidan etkiye sahiptir.

İdrar yolundaki sorunları gidermede yardımcı olur.

Potasyum içerdiği için insan bedenine son derece faydalıdır.

Kemikleri güçlendirerek kemik erimesine de engel olur.

Doktor onayına istinaden hamile kadınlara da önerilir.

Hazımsızlık sorununu giderdiği bilinir.

Bağırsaklardaki flora dengesini koruyucudur.

Antioksidan özelliği ile bağırsaklardaki flora dengesini sağlamaya yardımcı olur.

Damar sorunlarına iyi gelir.

Kalbi koruyucudur.

Yoğurt suyu neye iyi gelir?

İdrar yolundan mide sorunlarına birçok konuda faydalı olan yoğurt suyunun cilde faydaları da yadsınamaz. Ayrıca iyi geldiği birçok hastalık ve rahatsızlık bulunur. Bazı şikayetlere göre yoğurt suyunu iyi geldiği durumlar şu şekilde sıralanabilir:

Diyabet hastalığına

İdrar yolu enfeksiyonlarına

Tiroid hastalığına

Ağız yaralarına

Cilt sorunlarına

Saç sorunlarına

Kanser olasılığına

Düşük bağışıklığına

Su eksikliğine

Vücuttaki çeşitli ağrılara

Ödem birikimine

Kalsiyum eksikliğine

Yoğurt suyu böbreklere iyi gelir mi?

Yoğurt suyu içmenin faydaları oldukça fazladır. A, D, E ve K vitaminleri açısından da son derece zengin olan yoğurt suyu insan bedeninin bağışıklığını artırarak vücudun çeşitli hastalıklara karşı direncini artırır. Ayrıca yatmadan önce yoğurt suyu içmek de kilo vermek isteyen kişilere önerilir.

Ek olarak yoğurt suyunun böbrek sorunlarına da iyi geldiği ve hatta böbrek taşı düşürenlere bu süreçte destek olduğu bilinmektedir. Vücudu toksinlerden arındırmak için ya da su ihtiyacını karşılamak için de limonlu-yoğurt suyunun faydalarından yararlanabilmek mümkündür.

Yoğurt suyunun bağırsaklara faydası da bilinmektedir. Çünkü düzenli olarak tüketilen yoğurt suyu sindirim sistemini de düzenler ve metabolizmayı çalıştırmaya yardımcı olur. Çeşitli hastalıklara karşı da bağışıklığı güçlendirir.

Yoğurt suyunu nasıl tüketmeliyiz?

Yoğurt suyunun zararları sadece her gıda gibi çok fazla tüketildiğinde görülebilir. Ancak bilinen ve ciddi anlamda hasar veren yan etkilerinin olmadığı bilinmektedir. Yine de bir rahatsızlık için düzenli olarak kullanılmadan önce bir doktora danışmak gerekir.

İdeal tüketme yöntemlerinden biri de yoğurt suyunu çeşitli yiyeceklerin yapımında kullanmak olacaktır. Unlu ürünlere bir miktar yoğurt suyu katılabilir. Çorbalara da eklenebilen yoğurt suyu direkt olarak da içilebilir.

Sindirimi kolaylaştıran yoğurt suyunun kilo vermek isteyenlere yardımcı olduğu da bilinmektedir. Diyet yapan bazı kişilerin günlük beslenme listelerinde yer alan yoğurt suyu ile birlikte tüketilebilir.

Önemli not: Bu içerik tıbbi tavsiye niteliğinde değildir. İçindekiler sadece bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir tıbbi sorunun teşhis veya tedavisi için kullanılmamalıdır. Tıbbi bir sorununuz varsa lütfen doktorunuza danışınız.