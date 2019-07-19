Yoğurt ve diş macunu yanığı tahriş ediyor

Cilt, vücudun çevrenin zararlı etkilerine doğrudan maruz kalan bölgesi. Cilt üzerinde çevre kaynaklı rahatsızlıkların başında da özellikle yaz aylarında yaşanan güneş yanıkları geliyor. Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Gaye Hafez, güneş yanıklarına ilk müdahale konusunda önemli bilgiler paylaştı. Güneş yanıklarına müdahalelerde öncelikle cildi nemlendirmek ve serinletmek gerektiğine dikkat çeken Dr. Gaye Hafez, “Soğuk su ile ıslatılmış temiz bir bezle, cildi nemlendirmek hem kaşıntı hem yanma hissini azaltır. Halk arasında, güneş yanığı sebebiyle oluşan yanma ve ağrı hissinin giderilmesi için yoğurt veya diş macunu sürmek halen devam eden yanlış uygulamalardır. Cildin hava almasının bu gibi ürünlerle engellenmesi, cildi daha fazla tahriş eder” diye konuştu.

İSTANBUL, (DHA)- GÜNEŞ yanıklarına ilk müdahalenin önemine değinen Dr. Öğr. Üyesi Gaye Hafez, halk arasında sıklıkla başvurulan yanığa yoğurt ve diş macunu sürmek gibi yöntemlerin zararlarına dikkat çekti. Hafez, "Cildin hava almasının bu gibi ürünlerle engellenmesi, cildi daha fazla tahriş eder" dedi.

FINDIK VE LAVANTA YAĞI, SARI KANTARON VE ALOE VERA ÇOK ETKİLİ

Güneşe uzun süreli bir maruziyet söz konusuysa, yanığa kaşıntı ve acı eşlik edeceğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Gaye Hafez, "Bunu gidermek için antialerjik ilaçlar kullanılabilir. Su kaybı, cildin kurumasına sebep olur, cilt kurudukça kaşıntı hissi artar. Bu sebeple bol su içmek de yapılması gerekenler arasında ön sırada olmalı” dedi.

Güneş yanıklarında kullanılabilecek, yanığın iyileşmesinde destekleyici etkileri bilinen bitkisel krem ve doğal karışımlar olduğunu belirten Dr. Gaye Hafez şunları söyledi:

“Kuru, normal ve karma ciltlerde güneş yanığında yara iyileştirici olarak, dekspantenol kullanılır. Bitki ekstresi içeren kremlere örnek vermek gerekirse, Bitki ekstresi içeren kremlere örnek vermek gerekirse, Sarı kantaron (Hypericum perforatum, St John’s wort) içeren kremler, güneş yanığı dahil cilt yanıklarında kullanılabilir. Aloe vera bazlı krem ve solüsyonlar, hem cildi serinletir hem de diğer etken maddelerle hızlıca emilebilir. Yanık kremi olarak sıkça kullanılan Hamamelis virginiana içeren krem ve pomadlar, güneş yanığı iyileştirmede de etkilidir. Arnica montana içeren kremler, özellikle ödem ve morarmalarda etkilidir, cildi rahatlatır. Kuru ve çatlamış ciltlerde, Calendula officinalis, Türkçesiyle Aynısefa, cilde iyi bir bakım sağlar, yumuşatır.