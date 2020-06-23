Yoğurt Zayıflatır mı? Zayıflama İçin Yoğurt Nasıl Kullanılır?

Bir çeşit süt ürünü olan yoğurt: İçeriğindeki potasyum,

Fosfor,

İyot,

Çinko,

Riboflavin,

Ve B5 vitamini gibi maddelerle insan vücuduna pek çok katkı sağlar. Kırmızı kan hücrelerini tutup sinir sisteminin sağlıklı bir şekilde işlemesine katkı sağlayan B12'nin de bol miktarda yer aldığı yoğurt, besin boşluğunu kapatmaya yardımcı olması sebebiyle zayıflamak isteyenlerin diyet programı için oldukça önemli bir yiyecek. Sadece sekiz gramlık bir porsiyonunda bile 1.4 milyon mikrogram vitamin barındıran yoğurt, vücudun günlük ihtiyacının %60'ını karşılar. Yoğurdun Zayıflamaya Faydaları Nelerdir? Kilo vermek ya da sağlıklı bir vücuda sahip olmak için diyet yapanlar, bu süreç içerisinde yoğurt tüketerek büyük faydalar elde edebilirler. Yoğurt tüketimi için bir diyetisyenden ya da alanında uzman başka bir hekimden tavsiye almak, bilinçli tüketim sebebiyle yoğurdun faydalarını maksimize edeceği gibi muhtemel zararları ve alerjen durumları da engelleme noktasında yardımcı olacaktır. Düzenli yoğurt tüketimi: Zayıflama dönemi süresince probiyotik etki yapar ve vücudun hem sindirim hem de boşaltım sisteminin kontrol altına alınmasına yardımcı olur.

Bu sayede gerek sindirim sistemi gerekse boşaltım sistemi sağlıklı ve efektif çalışacağı için kilo verme süreci olumlu şekilde etkilenir.

Kahvaltıdan önce aç karnına tüketilen yoğurt bu noktada oldukça önemli bir katkı sağlar. Yoğurdun içeriğinde yer alan yüksek miktardaki kalsiyum minerali özellikle bölgesel kilo verme noktasında oldukça etkilidir. Düzenli olarak geceleri yoğurt tüketmeniz halinde bir haftalık süreç içerisinde göbeğinizin yavaş yavaş erimeye başladığını hissedeceksiniz.

Zayıflama süresince insanların en çok zorlandığı noktalardan birisi de tansiyonu dengede tutamamaktır. Diyet programına uyarken açlık hissi yaşayanlar ya da bilinçsiz bir şekilde yetersiz beslenenlerin tansiyonu düşebilir, bu sebeple kendilerini halsiz hissedebilir ve yaşam kalitelerinde ciddi bir düşüş gözlemleyebilirler. Bu noktada yoğurt yine önemli bir yardımcı olarak karşımıza çıkıyor. Diyet programının ara öğünlerine bir kase kadar yoğurt dahil etmek tansiyonun düşmesine engel olur. Tansiyonun dengede tutulması hem diyet programı yüzünden halsiz düşmeyi önler hem de yaşam kalitesinin gerilemesini önlemeye yardımcı olur. Tarçınlı Yoğurt Zayıflatır mı? Yoğurt kürlerine tarçın ilave etmek, yoğurdun zayıflatıcı etkisini hızlandırmaya yardımcı olur. Yoğurdun içeriğindeki kalsiyum minerali metabolizmayı hızlandırmaya katkı sağlar. Metabolizmanın hızlanmasıyla birlikte vücut, tüketilen yemekleri daha çabuk sindirir ve bedenden daha kolay bir şekilde atar. Dolayısıyla hem daha fazla kalori yakılır hem de besinlerin sindirimi daha hızlı gerçekleşir. Her Gün Yoğurt Yemek Zayıflatır mı? Beslenme uzmanlarının ve diyetisyenlerin yapmış olduğu çalışmalar ile birlikte yoğurdun zayıflamak için oldukça önemli bir yardımcı olduğu ortaya çıkarıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilen bir araştırmada:

Obez sınıfında olan kişilerden günde üç öğün yağsız yoğurt tüketmeleri istendi. Bununla beraber bazı deneklere de bu süreç içerisinde hiç yoğurt verilmedi. Kıyaslama yapıldığında ise diyet programlarında üç öğün yağsız yoğurda yer verilen obezlerin, yoğurt yemeyen obezlere kıyasla %22 daha çok zayıfladıkları ve %61 daha fazla yağ yaktıkları ortaya çıktı. Ayrıca bu çalışma sayesinde yoğurt yiyen deneklerin karın bölgelerinde %81'den fazla yağ yaktıkları da tespit edildi. Örnek Yoğurt Diyetleri Yoğurda diyet programının içerisinde yer vermek zayıflama hızını artıracak önemli faktörlerden birisidir. Yoğurtla zayıflamak isteyenler için en etkili yöntem ise kür tüketimidir. Düzenli bir şekilde tüketildikleri durumda hem bedene birçok katkı sağlayan hem de zayıflama hızını önemli ölçüde artıran kürler, çeşitli şekillerde karşımıza çıkabiliyor. Pek çok diyetin aksine, yoğurt kürü sayesinde bedende saklı kalan ödem açığa çıkar. Durum böyle olunca istikrarlı bir şekilde devam ettirilen kürün sonucunda vücutta gizli kalmış olan ödem, bedenden atılır. Dolayısıyla bu sayede yoğurt diyetiyle kilo vermenin mümkün olduğu söylenebilir. 1. Tarçın, zencefil ve zerdeçallı yoğurt kürü Yoğurt kürü hazırlarken tarçın, zerdeçal ve zencefil gibi ürünleri kullanmak amacınıza ulaşmanız noktasında size daha büyük katkı sağlayacaktır. Haftada yalnızca iki defa tüketmeniz tavsiye edilen tarçınlı yoğurt kürünü hazırlamak için gerekli olan malzemeler şunlardır: