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Yoğurtlarının koronayı önlediğini öne sürmüştü, istifa etti!

04.05.2021 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Kore'de gıda şirketi Namyang'ın yöneticisi, ürettikleri yoğurtların Kovid-19'u önlediğini iddia etmesinin ardından istifa etti. Şirket hakkında soruşturma başlatıldı.

Yoğurtlarının koronayı önlediğini öne sürmüştü, istifa etti!

Namyang’ın araştırma şefi geçen ay, şirketin Bulgaris isimli yoğurdunun ve yoğurtlu içeceklerinin koronavirüs enfeksiyonunu yüzde 78'e kadar azalttığını iddia etti.

Duyuruda şirketin ürünü maymunlar üzerinde test ettiği ve oranların ön araştırma sonrasında elde edildiği belirtildi. İddianın ardından ürünün satışları fırlarken ve şirketin hisse senedi fiyatı da yaklaşık yüzde 30 arttı.

İDDİA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Tepki çeken iddianın ardından şirket özür dilese de Güney Kore hükümeti harekete geçti. Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığı, Namyang'ın yanlış ve yanıltıcı reklam yasasını ihlal ettiğini belirterek şirket hakkında soruşturma başlattı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ticaret düzenini bozan ve tüketicileri yanlış yönlendiren yasadışı reklamları aktif bir şekilde engellemeye devam edeceğiz" denildi.

Soruşturma kapsamında polis, şüpheli iddialar hakkında inceleme yapmak için Namyang'ın genel merkezine ve fabrikalarına baskın düzenledi.

Olayın ardından Namyang CEO'su Lee Kwang-bum, şirketin yönetici Hong Won-sik'in istifasını istedi. Won-sik, bunun ardından görevini bıraktığını açıkladı.

Hong Won-sik, suçlu bulunursa 10 yıla kadar hapis cezası veya 100 milyon Won para cezasına çarptırılabilir.

Eyalet hükümetinden onay çıkmasının ardından şirketin Sejong kentindeki süt fabrikasının faaliyetlerinin geçici olarak askıya alınacağı belirtiliyor.

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