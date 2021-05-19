YÖK: Akademik kadro ve öğrenciler aşılanmalı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazıyla, 2021-2022 eğitim döneminde üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlayabilmesi ve öğretim faaliyetlerinin yürütebilmesi için öğrencilerin ve akademik personelin aşılama programına dahil edilmesini talep eti.

Yazıda, "Yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze verilen örgün eğitim ve öğretim faaliyetlerinin 2021-2022 eğitim döneminde başlatılabilmesi ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini temin için yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personel ile örgün eğitimde okuyan öğrencilerimizin de öncelikli aşılama programına dahil edilmesi önem taşımaktadır. Aksi takdirde özellikle başta sağlık olmak üzere uygulamalı eğitim alanlarından mezun olacakların meslek icralarında telafisi mümkün olmayan sonuçlar üretmesi kuvvetle muhtemeldir" ifadelerine yer verildi.

YÖK, ifade edilen hususlardan dolayı yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadronun yanı sıra öğrencilerin de 2021 Eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istedi.

DW / AI,ET

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