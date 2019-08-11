YÖK, Ar-Ge faaliyetlerini geliştirebilmek için üniversitelerden görüş istedi

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ ANKARA, (DHA) - YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), yükseköğretimde araştırma faaliyetlerini artırabilmek ve geliştirebilmek için üniversitelerden görüş istedi.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, yükseköğretimdeki araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile ilgili üniversitelere yazı gönderildiği belirtildi. Yazıda son yıllarda üniversitelerin üretilen bilginin değere dönüştürülmesi sürecine sağlamaya başladıkları ciddi katkıların, bölgesel ve ulusal düzeyde kalkınmada üniversitelerin üstlendikleri rolleri daha da önemli hale getirdiği ifade edildi. Bu önemin farkında olan YÖK'ün araştırma ve yenilik temelli bir büyüme ekseninin benimsediği ve konuyla ilgili önerilerinin 11'inci Kalkınma Planı'nda da yerini aldığı kaydedildi.

'KALKINMA PLANINDAKİ HEDEFLERE GÖRE KULLANILMALI'

Yazıda, üniversitelerin araştırma kapasitelerinin genişletilmesi süreciyle ilgili, "Üniversitelerimizin araştırma kapasitelerinin genişletilmesi sürecinde kamu kaynakları ile kamu dışı kaynakları, birbirinin tamamlayıcısı olacak şekilde harekete geçirmeleri ve bu kaynakların etkin kullanılmasına yönelik planlama yapmaları gerekmektedir. Bu bağlamda vakıf üniversitelerimizin kendi iç kaynaklarını, 11’nci Kalkınma Planı’nda yer verilen hedeflerin hayata geçirilmesine yönelik olarak, kendi bünyelerinde yürütülecek araştırma faaliyetlerinin fonlanmasında ve daha verimli bir şekilde kullanmaları beklenmektedir" denildi.