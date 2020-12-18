Yok artık: Bir kaynak, Samsung Galaxy S21 Plus için inceleme videosu yayınladı!

Galaxy S21 ailesi hakkında gelen sızıntıların hızı arttı. Bu kimilerine göre Samsung'un Galaxy S21, Galaxy S21 Plus ve Galaxy S21 Ultra'dan oluşacak telefonlarını yakın bir zamanda tanıtacağının en büyük işareti. Gün içinde basın görsellerine yönelik bir sızıntının da gerçekleştiği Galaxy S21 ailesi şimdi ilginç bir şekilde karşımıza çıktı; Galaxy S21 Plus inceleme videosu ile.

GALAXY S21 PLUS İNCELEME VİDEOSU İLE GÜNDEMDE

Galaxy S21 Plus inceleme videosu, daha önce telefonu elde ettiğini söyleyen bir kaynak tarafından paylaşıldı. Bu kaynak, bir önceki videosunda Galaxy S21 Plus ile iPhone 12 Pro'yu karşılaştırmıştı. O, şimdi ise Galaxy S21 Plus'a ait olduğunu söylediği inceleme videosu ile karşımıza çıktı. Videoda, telefonun çektiği fotoğraflara, parmak izi sensörüne değiniliyor. Tabii telefonun genel tasarımı ve oyun performansı da videoya yansıyor.

SAMSUNG GALAXY S21 AİLESİ YAKINDA GELİYOR

İnceleme videosundaki Samsung Galaxy S21 Plus'ın doğruluğundan henüz emin değiliz. Ancak çok yakında bundan emin olacağız gibi görünüyor. Zira iddialara göre Galaxy S21 Plus'ın da dahil olduğu Galaxy S21 ailesi 14 Ocak'ta tanıtılacak.

