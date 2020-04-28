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Yok artık! Cardi B bikini bölgesine ağda yaptırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2020 10:58 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü şarkıcı Cardi B, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiriyor. Cardi B, son olarak ağda yaptırmasıyla gündem oldu.

Cardi B, Instagram’dan canlı yayın açarak, takipçileriyle sık sık sohbet ediyor. Cardi B son olarak upuzun tırnaklarıyla canlı yayında mangoyu kesmişti.

“Tırnaklarımla her şeyi yapabilirim. Ama insanların popomu nasıl sildiğimi sormasından gerçekten sıkıldım" diyerek, takipçilerini şaşırtmıştı.

Ünlü isimden şimdi ise daha bomba bir hareket geldi. Cardi B karantinada bikini bölgesine ağda yaptırdı ve bu anları Instagram hesabından paylaştı.

Cardi B canının yandığı anları paylaşınca sosyal medyada tepki çekti.


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