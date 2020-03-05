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Yok artık daha neler: iPhone'da Android çalıştırdılar!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.03.2020 15:48 | Son Güncelleme

iPhone'da Android çalıştırmak artık hayal değil. Project Sandcastle geliştiricileri, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus üzerinde Android 10 çalıştırmayı başardı. Geliştiricilerin iPhone üzerinde yaptıkları Android 10 çalışması görünüşte muhteşem olsa da bazı sorunlara da ev sahipliği yapıyor.

Yok artık daha neler: iPhone'da Android çalıştırdılar!

iOS Android'e göre oldukça kapalı bir işletim sistemi. Bu yüzden Android tarafında çeşitli ROM dosyalarıyla özelleştirmeler yapmak hatta başka bir telefona ait Android sistem dosyasını bir başka Android telefonda çalışmak mümkün. Ancak iOS tarafında böyle bir şey mümkün değildi; Ta ki Project Sandcastle geliştiricilerinin son duyurusuna kadar.

PROJECT SANDCASTLE İPHONE'DA ANDROİD ÇALIŞTIRDI

Project Sandcastle geliştiricileri, uzun yıllardır süren çalışmaların sonucunda iPhone'larda Android çalıştırmanın yolunu buldu. Geliştirici ekip iPhone 7, iPhone 7 Plus ve iPod Touch modellerinde Android 10 çalıştırmayı başardı. Üstelik geliştiriciler bununla da sınırlı kalmıyor, ilerleyen dönemlerde daha yeni iPhone modellerinin de Android desteğine kavuşacağının müjdesini veriyorlar. Ancak iPhone'da Android kullanmanın getirdiği sürüsüyle problem mevcut.

ANDROİD'Lİ İPHONE'LAR KAPATILDIĞINDA...

Ekibin paylaştığına göre, Project Sandcastle kapsamında olan Android'li iPhone'lar, hücresel bağlantı, Bluetooth ve kamera gibi özellikleri ve Google Play Store'u kullanamıyor. Buna ek olarak telefon kapatıldığında tekrar eski haline dönüyor ve Android işletim sistemi bir anlamda kayboluyor. Ama tüm bunlar geliştirici ekibi durdurmaya yetmiyor. Onlar ilerleyen dönemde tüm sorunların çözüleceğine inanıyorlar. Umarız ki sorunları çözerler ve en azından iPhone'da Android kullanma hayalimizi bir nebze olsun sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilirler.

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