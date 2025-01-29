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  4. ‘Yok artık’ dedirten beton reklamı! Naci Görür tepki gösterdi: Densizlik!

‘Yok artık’ dedirten beton reklamı! Naci Görür tepki gösterdi: Densizlik!

29.01.2025 07:45
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Deprem haberlerinin ardından söyledikleri tüm Türkiye tarafından yakından takip edilen Prof. Dr. Naci Görür, Kayseri’de bir beton firması tarafından reklam yüzü olarak kullanılınca çok sert tepki gösterdi. Görür açıklamasında “Bu sözler benim değil, yasal yollara başvuracağım” dedi. İşte akıllara durgunluk veren o reklam…

‘Yok artık’ dedirten beton reklamı! Naci Görür tepki gösterdi: Densizlik!

Deprem uzmanlarının söylemedikleri sözlerle reklam afişi hazırladılar. İşin gerçeği herkesi şaşkına çevirdi. Kayseri'de bir beton firması deprem uzmanları Prof. Dr. Naci Görür ile Prof. Dr. Celal Şengör'e ait olduğu iddia edilen Kayseri depremiyle ilgili iki cümleyi reklam panosuna taşıdı. Reklamdaki iddiaya göre, Kayseri'de deprem beklenmiyor.

Naci Görür ise reklama tepki göstererek, böyle bir sözde bulunmadığını ve yasal yollara başvuracağını duyurdu. Görür, "Arkadaşlar, bu reklamı Kayseri’de bir beton firması vermiş. Bu sözler benim değil. Celal demiş mi bilmiyorum. Yapılan işin kanunsuz ve etik dışı olduğunu düşünüyorum. Bu densizlik için yasal yollara başvuracağım, sevgiyle" dedi.

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Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
deprem Kayseri Prof. Dr. Naci Görür reklam beton naci görür
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