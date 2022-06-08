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'Yok artık' dedirten bir çıplaklık olayı daha... Bu ne rahatlık! Yer: Kahramanmaraş

08.06.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde bazı kişilerin kamuya açık alanlarda çırılçıplak vaziyette alışveriş, cinsel ilişki veya yürüyüş gibi etkinlikler yapması gündem oldu. Sosyal medyada ortaya çıkan çıplak vatandaş videolarına bir yenisi daha eklendi. Kahramanmaraş'ta bir adam, sokakta çırılçıplak vaziyette yürürken görüldü. Görüntüler tepkiye neden oldu.

Bebek sahilinde cinsel ilişkiye girenler, üstsüz vaziyette markete girip alışveriş yapan kadın, sokakta yarı çıplak dolaşıp kız öğrencileri taciz eden sapık adam... Türkiye son günlerde yolda, sokakta çıplak dolaşan vatandaşların görüntüleriyle hayretler içinde kalmış durumda. Bugün de yeni bir çıplaklık vakası daha ortaya çıktı.

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RAHATLIĞI 'PES' DEDİRTTİ!

Sosyal medyada gündem olan görüntülerin adresinin Kahramanmaraş olduğu belirtiliyor. Görüntülerde trafiğin işlediği bir caddede yanından arabalar geçerken çırılçıplak yürüyen bir adam görülüyor. Görüntülerde adamın yürürkenki rahatlığı ve çevresine kayıtsızlığı anlaşılıyor.

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Görüntüleri kayda alan kişilerin başlangıçta gülüştüğü, ardından ise "Amanın, bu ney! Elbistan'da" dediği duyuluyor.

ÇORAPLARI OLAY OLDU

Öte yandan, adamın tüm vücudu çıplak olmasına karşın yalnızca çoraplarının giyinik olması sosyal medyayı sallayan görüntüde dikkat çeken bir diğer ayrıntı oldu.

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